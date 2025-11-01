Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Merkez Bankası döviz dönüşüm desteğini uzattı

HABER MERKEZİ

TCMB, firmaların yurt dışı dövizlerini TL’ye çevirmeleri halinde sağlanan desteğin süresini 30 Nisan 2026’ya kadar uzattı. Uygulama, dövizin TL’ye dönüştürülüp Merkez Bankası’na satılması şartıyla devam edecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nin (TCMB), döviz dönüşüm desteğini uzatma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerin TL'ye dönüşümünde sağlanan destek uygulamasının 31 Ekim 2025 olan süre 30 Nisan 2026 tarihine kadar uzatıldı.

Yapılan değişiklik ile TCMB, yurt dışından gelen dövizlerin TL'ye çevirilip kendisine satılması durumunda firmalara destek uygulamasını devam ettirecek.

