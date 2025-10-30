Merkez Bankası rezervleri rekor seviyeden geriledi! 13 milyar dolarlık düşüş var

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verileri yayımlandı.

İlgili Haber Bu fiyatlardan altın alınır mı? "Şimdi değil" diyen İslam Memiş, alım seviyelerini paylaştı

Önceki hafta altın fiyatlarındaki yükselişin desteğiyle 198,4 milyar dolarla rekor kıran rezervler, 24 Ekim itibarıyla yüzde 6,5 azalarak 185,5 milyar dolara indi. Rezervler 1 haftada 12,9 milyar dolar azaldı.

DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİNDE SON DURUM

İlgili haftada döviz varlıkları bir önceki haftaya göre yüzde 8,1 azalarak 73,1 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 5,8 azalarak 104,7 milyar dolar, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,3 azalarak 7,7 milyar dolar oldu. TCMB'nin swap hariç net rezervi 52,1 milyar dolar oldu.