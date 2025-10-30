Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Merkez Bankası rezervleri rekor seviyeden geriledi! 13 milyar dolarlık düşüş var

- Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 23 Ekim haftasında yüzde 6,5 azaldı. Rezervler 198,4 milyar dolarlık rekor seviyeden 185,5 milyar dolara geriledi. Böylece rezervlerdeki düşüş 12,9 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verileri yayımlandı.

Önceki hafta altın fiyatlarındaki yükselişin desteğiyle 198,4 milyar dolarla rekor kıran rezervler, 24 Ekim itibarıyla yüzde 6,5 azalarak 185,5 milyar dolara indi. Rezervler 1 haftada 12,9 milyar dolar azaldı.

Merkez Bankası rezervleri rekor seviyeden geriledi! 13 milyar dolarlık düşüş var - 1. Resim

DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİNDE SON DURUM 

İlgili haftada döviz varlıkları bir önceki haftaya göre yüzde 8,1 azalarak 73,1 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 5,8 azalarak 104,7 milyar dolar, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,3 azalarak 7,7 milyar dolar oldu. TCMB'nin swap hariç net rezervi 52,1 milyar dolar oldu.

