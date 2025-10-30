Bu fiyatlardan altın alınır mı? "Şimdi değil" diyen İslam Memiş, alım seviyelerini paylaştı

Altın fiyatları 2025'te rekor üstüne rekor kırarken, son dönemde ise düşüşe geçti. Gram altın spot piyasada 5 bin 910 lirayla, ons altın ise 4 bin 381 dolarla tarihin en yüksek seviyelerini görmüştü. Kapalıçarşı'da ise gram altın 6 bin 300 liralara çıkmıştı. Ancak son 10 günde gram altında 500 liralık, ons altında ise 500 dolarlık düşüş oldu. Altın fiyatlarının geleceği merak konusu olurken, ekonomist İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Memiş, altında alım seviyelerini paylaştı.

İlgili Haber Teklif Meclis'e sunuldu! 1 milyon emeklinin maaşından yüzde 25 kesinti yapılacak

"YATIRIMCILARI BİLEREK VE İSTEYEREK SOYUYORLAR"

Piyasada ciddi manada bir manipülasyon yapıldığını belirten Memiş, "Yayınlarımızda manipüslasyon piyasası olduğunu, dünyada bütün yatırımcıları bilerek ve isteyerek soyuyorlar. Dikkat edin. Panik yapmayın. Yurt dışı basından destek alarak millete iyi fiyattan altın veriyorlar. Tuzağa düşmeyin uyarıları yaptık. Nihayetinde 4 bin 282 dolar seviyesinden 3 bin 885 dolar seviyesine kadar gerileyen bir trend gördük. 500 dolar düşüş yaşadı ons altın 1,5 haftada. Geçen hafta buradan tekrar tepki yükselişleri gelebilir. Kısa vadeli yatırımcılar bunu değerlendirebilir uyarılarım vardı. 4 bin 30 dolar seviyesine kadar Fed öncesi bir yükseliş gördüm. Fed sonrası bekliyordum 4 bin dolar üstünü ancak Fed öncesi geldi. Şu anda 3 bin 963 dolar seviyesinde olan bir ons altın var." dedi.

ONS ALTINDA 3 BİN 800 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Ons altında destek seviyelerini paylaşan Memiş, "Benim nazarımda hala yüksek. Sağlıklı düzeltmeler gelmedi. Ons altında aşağıda 3 bin 800 dolar destek seviyesi var. Bu seviyeyi takip ediyor olacağım. Daha aşağıda alanlarımız var ama önce 3 bin 800 dolar seviyesini görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İlgili Haber "Selamlarımı ilet" demişti, bakanlık selamını aldı! Tesla aracına 280 bin TL fark isteyen satıcıya büyük şok

"GRAM ALTINI DEĞİL, ONS ALTINI TAKİP EDİN"

Memiş sözlerini şöyle sürdürdü: "Gram altın Kapalıçarşı'da 6 bin 300 lira seviyesine kadar yükselmişti. Ancak yine soyuluyorsunuz dikkat edin uyarılarım vardı. Burada Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 kilogram külçe altına 11.500 dolar işçilik geldi. Bugün hala 6 bin dolar işçilik var. Hem Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesinden altın alıyorsunuz hem de 11.500 dolar işçilik ödüyorsunuz dedik. Uyarılarımı dikkate alanlar aldı.

Sert bir şekilde gerileyen gram altın kaçınılmaz oldu. 5 bin 557 lira seviyesine kadar gerileyen bir gram altın gördük. Ons altındaki tepki yükselişleriyle tekrar yukarı yönlü hareketler gördük. Şu anda 5 bin 667 lira gram altın. Biz ons altınla işlem yaptığımız için gram tarafı bizi çok da ilgilendirmiyor. Altın yatırımcısına gram altını değil ons altını takip edin uyarılarımızı yaptık.

"GRAM ALTIN 5 BİN 500 LİRANIN ALTINA GERİLEYEBİLİR"

Yine de ons altın nedenli gram altında 5 bin 500 lira destek seviyesi var. Buraları takip edeceğiz. Gram altın fiyatı 5 bin 500 - 6 bin lira aralığında dengelenme çabasını sürdürebilir. Ons altındaki satışlar yıl sonuna kadar derinleşirse gram altın 5 bin 500 lira altına gerileyebilir.

"BU FİYATLARDAN ALTIN ALINIR MI?"

Benim sorum net 'Bu fiyattan ons altın, gram altın alır mıyım?' Hayır. Bir manipülasyon fiyatlaması içerisindeyiz. Bu süreç yıl sonuna kadar devam edecek.İlk manipülasyon dalgasını yükseliş yönlü gördük. İkinci dalgaya hazır olun. Bu sefer de düşüş yönlü manipülasyon fiyatlaması göreceğiz. Bu uyarımı tekrarlıyorum."