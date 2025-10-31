Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 2025'in 4. Enflasyon Raporu'nun tarihi belli oldu

2025'in 4. Enflasyon Raporu'nun tarihi belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
2025&#039;in 4. Enflasyon Raporu&#039;nun tarihi belli oldu
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 4. Enflasyon Raporunu 7 Kasım'da İstanbul'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2025-IV"ün tanıtımı amacıyla 7 Kasım 2025 Cuma günü saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

CANLI YAYINLANACAK 

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

MERKEZ'İN ENFLASYON TAHMİNLERİ 

TCMB yılın 3. enflasyon raporu toplantısında 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağı, 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İbrahim Tatlıses’in oğluna elektronik kelepçe takıldı! Ahmet Tatlıses’ten ilk açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yapay zeka 100 binden fazla kişiyi işinden etti! Dünya devlerinden şoke eden karar - EkonomiYapay zeka 100 binden fazla kişiyi işinden ettiKonut kredisi talebi artarken, ‘taşıt’ dip yaptı! İşte banka banka en ucuz oranlar - Ekonomiİşte banka banka en ucuz oranlarEkim ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı! Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ne kadar? - EkonomiAçlık ve yoksulluk sınırı açıklandı!"En kötüsü geride kaldı" diye duyurdu! Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "vergi" mesajı - EkonomiMilyonları ilgilendiren "vergi" mesajıTam 6,5 milyar lira! Zirai dondan etkilenen çiftçilere bir destek daha - EkonomiZirai dondan etkilenen çiftçilere bir destek dahaHazırlıklar başladı! Kamuda esnek çalışma modelleri yolda - EkonomiKamuda çalışma şartları değişiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...