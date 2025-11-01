ALTAY bugüne kolay gelmedi! İşte Türkiye'nin asırlık tank serüveni

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Geçtiğimiz salı günü TSK envanterine giren ve dünyadaki rakiplerine göre üstün özellikleriyle dikkat çeken Yeni ALTAY tankı, savunma sanayimizin geldiği aşamayı gözler önüne sererken, Türkiye’nin tank serüveninde bu noktaya gelmesi uzun yıllar sürdü. Zırhlı araçlar Türk ordusu için ilk kez 1928 yılında Fransa’dan satın alınan Renault FT-17 hafif tankı ile hizmet vermeye başladı. 1947 yılında ABD ilk olarak 114 adet M24 Chaffee hafif tankı ile 222 adet M36 Jackson tank imha edicisi ve 12 adet tank kurtarıcı verdi.

1953-54 yılında M36 tanklarının yerini M47 Patton tankları almaya başladı ve bu tarihte 3 bölüklü tank alayları, tank taburu hâline getirildi. 1982-83 yıllarında, Alman’dan 77 adet EMES 12A3 atış kontrol sistemli Leopard 1 A3T1 tankı hibe olarak teslim alındı. M60A1 ve M60A3 tanklar Türkiye’nin 1991 Körfez Savaşı’nda müttefik güçlere verdiği desteğe karşılık olarak ABD tarafından hibe edildi. Almanya’dan Körfez Savaşı’ndan sonra askerî yardımları çerçevesinde yine aynı EMES 12A3 donanımlı 150 adet Leopard 1A3T1, 5 adet standart A3 ve 165 adet Leopard 1A1A1 teslim alındı.

2000 yılına gelindiğinde ise Savunma Sanayii İcra Komitesinin, gizli bir kararla, M-60 tanklarının modernizasyonunun, kamuoyunu duyurulmadan ihalesiz olarak İsrail’in IMI firmasına verdiği ortaya çıktı.

HAYALDİ GERÇEK OLDU

2007 yılında Millî Tank Üretim Projesi kapsamında yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sonucu ana yüklenicisi olarak belirlenen Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş, üç yıl sonra Alman MTU ve Renk firmalarıyla ALTAY tankının güç paketi konusunda sözleşmeler imzaladı.

2012 yılına gelindiğinde ise tankın ilk 2 prototipi tamamlandı. Öngörülen seri üretim tarihi 2015’di. 2014 yılında TÜMOSAN Motor ve Traktör AŞ, ALTAY Tankı Güç Grubu Geliştirilmesi İhalesi’ni kazandı. Bu doğrultuda yerli motor TÜMOSAN tarafından geliştirilecekti. 2015 yılındaki imzaya rağmen Avusturyalı AVL firması örtülü ambargo sebebiyle taahhütlerini yerine getiremediği için TÜMOSAN ile yapılan Teknik Destek Sağlayıcı Sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

2018 yılında adını Kurtuluş Savaşı’nda 5. Süvari Kolordusunu komuta eden Fahrettin Altay’dan alan ALTAY Tankı ihalesi BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ’ye verildi. Aynı yıl ALTAY Güç Grubu Geliştirilmesi Sözleşmesi ve seri üretim sözleşmesi imzalandı. 23 Nisan 2023’te cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında test çalışmaları için 2 adet Yeni ALTAY tankı TSK’ya teslim edildi. İki yıllık testin ardından Türkiye 28 Ekim’de 100 yıllık hayaline kavuştu ve yerli ve millî sistemlerle üretilen tank seri üretim bandına çıktı.