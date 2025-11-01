Dijital Türk Lirası için geri sayım başladı

BERAT TEMİZ ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir süredir üzerinde çalıştığı Dijital Türk Lirası’nın kullanıma sunulması için harekete geçti. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında, Dijital TL için gerekli hukuki düzenlemelere ilişkin çalışmaların yapılacağı belirtilirken, Merkez Bankası bünyesinde simülasyon çalışmaları önümüzdeki yıl tamamlanacak. Finansal aracı kurumların Dijital Türk Lirası Sistemine entegrasyon çalışmaları yapılacak ve uygun görülen yenilikçi teknoloji projelerinin Dijital Türk Lirası Sistemine entegrasyonu sağlanacak.

Öte yandan, ödeme ve elektronik para kuruluşlarında güvenlik düzeyini artırmaya yönelik düzenleme çalışmaları yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda bankaların ve finans kuruluşlarının ihtiyaç duydukları altyapılara eşit şartlarda ulaşmaları için tedbirler alınacak. Mevzuat çerçevesinde düzenlenen ve denetlenen finansal kuruluşların katılımıyla topluluk bulutu kullanımı yaygınlaştırılacak.