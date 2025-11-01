Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dijital Türk Lirası için geri sayım başladı

Dijital Türk Lirası için geri sayım başladı

Güncelleme:
Dijital Türk Lirası için geri sayım başladı
Merkez Bankası, Dijital Türk Lirası için hukuki düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki yıl simülasyonlar tamamlanacak, finansal kurumlar sisteme entegre edilecek ve güvenlik altyapısı güçlendirilecek.

BERAT TEMİZ ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir süredir üzerinde çalıştığı Dijital Türk Lirası’nın kullanıma sunulması için harekete geçti. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında, Dijital TL için gerekli hukuki düzenlemelere ilişkin çalışmaların yapılacağı belirtilirken, Merkez Bankası bünyesinde simülasyon çalışmaları önümüzdeki yıl tamamlanacak. Finansal aracı kurumların Dijital Türk Lirası Sistemine entegrasyon çalışmaları yapılacak ve uygun görülen yenilikçi teknoloji projelerinin Dijital Türk Lirası Sistemine entegrasyonu sağlanacak.

Öte yandan, ödeme ve elektronik para kuruluşlarında güvenlik düzeyini artırmaya yönelik düzenleme çalışmaları yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda bankaların ve finans kuruluşlarının ihtiyaç duydukları altyapılara eşit şartlarda ulaşmaları için tedbirler alınacak. Mevzuat çerçevesinde düzenlenen ve denetlenen finansal kuruluşların katılımıyla topluluk bulutu kullanımı yaygınlaştırılacak.

