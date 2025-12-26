Kültür ve Turizm Bakanlığının “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında Amastris Antik Kenti’nde yürütülen kazılarda, Roma dönemine ait, 9 metreyi bulan mermer sütunlarıyla dikkat çeken anıtsal bir stoa yapısı gün yüzüne çıkarıldı.

Bartın Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen çalışmalarda, doğal afetler sonucu yıkıldığı belirlenen Roma dönemine ait, 9 metreyi bulan mermer sütunlarıyla dikkat çeken stoa yapısı gün yüzüne çıkarıldı.

Prof. Dr. Fatma Bağdatlı Çam başkanlığında 2 bin 850 metrekarelik alanda sürdürülen kazılarda, Korint düzeninde inşa edilen yapının bazı sütunları anastylosis yöntemiyle, orijinal parçalar kullanılarak aslına uygun şekilde ayağa kaldırıldı.

Kazı çalışmasına ait görseller

Karadeniz Bölgesi’nde benzeri bulunmayan stoa yapısının, 2026 sonu veya 2027 başında ziyarete açılması planlanırken, alanın Amastris Antik Kenti için önemli bir kültürel ve turistik merkez haline getirilmesi hedefleniyor. Çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının desteğiyle, farklı üniversitelerden uzmanların katılımıyla yürütülüyor.

"2026 SONU VEYA 2027 BAŞINDA ALANIN ZİYARETE AÇILMASINI PLANLIYORUZ"

Prof. Dr. Fatma Bağdatlı Çam, Kum Mahallesi'nde okul inşaatı sırasında 2017'de tarihi kalıntılara rastlanmasının ardından koruma altına alınan bölgede 2022'de kurtarma kazılarının başladığını ve stoa yapısının ortaya çıktığını söyledi.

Geçen yıl 3 sütunu ayağa kaldırma çalışmaları yaptıklarını, bu sene de diğer 4 sütun ile buna ait bloklar, tavan kasetleri ile mimari parçaların tamamının gün yüzüne çıkarıldığını anlatan Çam, bunların "anastylosis (antik yapının her bir taşına kadar birebir şekilde restorasyonu)" uygulamasıyla ayağa kaldırıldığını dile getirdi.

Kazı çalışmasına ait görseller

Çam, "Geçen yıl ayağa kaldırılan 3 sütunun hemen batısındaki 4 sütun da ayağa kaldırıldı ve yerine yerleştirildi. Diğer mimari bloklar da sergileme alanında ziyaretçilerin beğenisine sunulmuş durumda. Bundan sonraki aşamada da alanın batı yönünde yer alan ve daha önce keşfettiğimiz yeni stoa yapısını da gün yüzüne çıkararak, 2026 sonu veya 2027 başında alanın ziyarete açılmasını planlıyoruz." dedi.

Kazı çalışmasına ait görseller

Bu yapının, antik kentin de görkemini gözler önüne serdiğini dile getiren Çam, şunları kaydetti:

"Ortaya çıkardığımız yapı, milattan sonra 2. yüzyıl ortalarına tarihlenen Roma portikosu (üstü örtülü, önü sütunlu açık galeri). Hem ölçüleri hem mimari bezemeleriyle yapının anıtsallığı bize Karadeniz Bölgesi'nde bulunan yegane stoa yapısı olduğunu gösteriyor. Ortaya çıkan yapının yanı sıra daha önce batı yönünde de keşfettiğimiz yapı, alanın bir agora (kent meydanı, çarşı, pazar yeri) olduğunu göstermekte. Burada yeni stoa alanını açmak için batı yönünde kazı çalışmalarımız devam edecek ve kısmi olarak ziyarete açılacak. Sonraki aşamada diğer yönlerdeki yapıların da ortaya çıkmasıyla alan tamamen ziyarete açılabilecek. Asıl amacımız, Amastris Antik Kenti'nin ören yeri statüsü almasıdır. Bu yöndeki çalışmalarımız devam etmekte. Amasra, Batı Karadeniz'in nadide liman kentlerinden biri olması ve son yıllarda kruvaziyer turizminin de gelişmesiyle dikkati çeken merkezlerden biri. Bu kültürel mirasın, antik kentin Amasra'nın merkezinde yer alması ve hızla ayağa kalkıyor olması da turizme katkı sağlayacaktır."

Prof. Dr. Çam, alanda önceki yıllarda yapılan çalışmalarda Büyük İskender başı, Nymphe (su perisi), Lares (ev tanrısı) heykelleri ile amulet (tılsımlı muska), farklı dönemlere ait sikkeler ve yazıt parçalarının bulunduğunu da bildirdi.

Kazı çalışmasına ait görseller

"AMASTRİS'İN BİNLERCE YILLIK GEÇMİŞİNİ AYDINLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya da ilgili kurumlarla işbirliği içinde dünya mirası eserlerin gün yüzüne çıkarılması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

Kazı çalışmasına ait görseller

Akkaya, Anadolu ve dünya tarihi adına ciddi bulguların elde edildiği bu çalışmalarla kültürel mirası korumaya ve geliştirmeye katkı sunduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz'in en önemli antik yerleşimlerinden biri olan Amastris'in binlerce yıllık geçmişini aydınlatmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızdaki destekleri dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a, bölgesel kalkınma noktasında bizleri motive eden yaklaşımları için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ile YÖK üyelerimize, Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz Prof. Dr. Fatma Bağdatlı Çam ve kazı ekibine teşekkür ediyorum."

Kazı çalışmasına ait görseller

Kazı çalışmasına ait görseller

Haberle İlgili Daha Fazlası