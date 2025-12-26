Yeni yıla sayılı günler kala ortaya çıkan kredi kartı verileri korkuturken, vatandaşın nakdi adeta unuttuğu gözler önüne serildi. Ocak 2025'ten Kasım 2025'e kadarki dönemde kredi kartı harcamalarında yüzde 47'lik artış oldu. Harcama tutarı ise 2 trilyon liraya dayandı.

Haber Merkezi - Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri vatandaşın kredi kartına ne kadar yüklendiğini gözler önüne serdi.

KREDİ KARTI SAYISI 11 MİLYON ARTTI

Ocak 2025-Kasım-2025 arasındaki kredi kartı sayılarındaki artış dikkat çekti. Ocakta 130.1 milyon olan kredi kartı sayısı, kasım ayında yüzde 9,3 artarak 142 milyonu geçti.

BANKA KARTI SAYISI ARTTI

Yurt içinde ocak ayında 195.6 milyon olan banka kartı sahibi sayısının kasım ayında yüzde 10 artarak 215.1 milyona yükseldiği görüldü.

HARCAMALARDA PATLAMA YAŞANDI

Kredi kartlarının yurt içi kullanımında da büyük patlama yaşandı. Ocak ayında yerli kredi kartlarının yurt içi alışveriş tutarı yaklaşık 1.32 trilyon lira olmuştu. Kasım ayına gelindiğinde ise bu tutar yüzde 47 artarak 1.8 trilyon lirayı aştı.

Nakdi unuttuk, kredi kartına yüklendik! Rakamlarda korkutan artış

BANKA KARTLARINDA DA ALIŞVERİŞE YÜKLENDİK

Vatandaşın banka kartlarıyla da alışverişe yüklendiği rakamlarla ortaya çıktı. Ocak ayında banka kartlarıyla yapılan alışveriş tutarı 230.7 milyar lira iken, kasım ayında bu rakam yüzde 39,3 artarak 321.4 milyar liraya ulaştı.

İNTERNETTEN YAPILAN HARCAMALAR ARTTI

Verilere göre en dikkat çekici büyüme internetten yapılan kartlı ödemelerde görüldü. İnternetten kartlı ödemeler kasım ayında yüzde 47 artarak 710.7 milyar liraya yükseldi. Bu rakam kredi kartı sahiplerinin alışverişte dijitale dönüş yaptığını da gözler önüne serdi.

NAKİT AVANSA YÜKLENDİK

11 aylık dönemde nakit avans kullanımlarındaki artış da göze çarpan bir başka veri oldu. Ocak ayında 68.4 milyar lira olan kredi kartından nakit avans çekim tutarı, kasım ayında 77.2 milyar liraya yükseldi.

