Müstehcen video tuzağıyla vurgun! Çoğu insan utanarak şikayetçi olamıyor

KAAN ZENGİNLİ - Son dönemlerde Türkiye genelinde artan dijital dolandırıcılık vakaları arasında yeni bir yöntem dikkat çekiyor. Dolandırıcılar, WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamaları üzerinden hedef aldıkları kişilere müstehcen içerikli videolar gönderiyor ve ardından ‘avukat’ kimliğiyle iletişime geçerek şantaj yapıyor.

VİDEOLAR YAPAY, AVUKAT SAHTE

Bu kişiler, “Şu an adliyedeyim, 17 yaşında bir kızla müstehcen konuşmalarınız var, hakkınızda dava açacağım” şeklinde ifadeler kullanarak mağdurları korkutuyor. Gönderilen videoların çoğu sahte ya da yapay zekâ ile oluşturulmuş görüntülerden oluşuyor. Kurban, videonun gerçek olduğuna inandırıldıktan sonra ‘avukat’ olarak tanıtılan bir kişi tarafından aranıyor ve tehdit mesajlarıyla paniğe sürükleniyor.

Bu kişiler, “Dava açılmak üzere, dosya savcıda, isterseniz anlaşalım” gibi ifadelerle mağdurları korkutarak hızla karar vermeye zorluyor. Korku ve utanç duygusu içinde kalan birçok kişi, suçsuz olduğunu bilse bile kamuoyuna ifşa edilme endişesiyle dolandırıcının talep ettiği parayı gönderiyor. Bazı dolandırıcılar sahte kimlik belgeleri, resmî görünümlü yazışmalar ve hatta sahte savcı isimleri bile kullanıyor.

ÇOĞU MAĞDUR SESSİZ KALIYOR

Bilişim suçları uzmanı Murat Kayademir “Mağdurlar dolandırıcının yönlendirdiği bağlantılara tıklamamalıdır. Ayrıca WhatsApp veya sosyal medya üzerinden gelen her tür müstehcen içerikten uzak durmak en basit ama en etkili korunma yöntemidir” dedi.

Uzmanlara göre bu tür suçlarda en büyük sorun, mağdurların çoğunun şikâyetçi olmaması. Korku, utanç ve ailesine durumu anlatamama endişesi, birçok kişinin sessiz kalmasına neden oluyor. Ancak bu sessizlik, dolandırıcıların aynı metodu farklı kişilere uygulamasına zemin hazırlıyor. Emniyet yetkilileri “Ne kadar çok kişi konuşursa, suçluların izi o kadar kolay bulunur” diyor.