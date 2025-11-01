Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Müstehcen video tuzağıyla vurgun! Çoğu insan utanarak şikayetçi olamıyor

Müstehcen video tuzağıyla vurgun! Çoğu insan utanarak şikayetçi olamıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Müstehcen video tuzağıyla vurgun! Çoğu insan utanarak şikayetçi olamıyor
Şantaj, Mağduriyet, Yapay Zeka, Sahte Kimlik, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sahtekârlar, vurgun için yeni bir taktik geliştirdi. Mağdur edecekleri kişiye, genç kızların müstehcen içerikli videosunu atıp iletişime geçiyorlar. Ardından avukat olduğunu söyleyen kişi, “Küçük kızlarla konuşmalarınız elimizde. Dava açacağız” diyerek şantajla para sızdırıyor.

KAAN ZENGİNLİ - Son dönemlerde Türkiye genelinde artan dijital dolandırıcılık vakaları arasında yeni bir yöntem dikkat çekiyor. Dolandırıcılar, WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamaları üzerinden hedef aldıkları kişilere müstehcen içerikli videolar gönderiyor ve ardından ‘avukat’ kimliğiyle iletişime geçerek şantaj yapıyor.

VİDEOLAR YAPAY, AVUKAT SAHTE

Bu kişiler, “Şu an adliyedeyim, 17 yaşında bir kızla müstehcen konuşmalarınız var, hakkınızda dava açacağım” şeklinde ifadeler kullanarak mağdurları korkutuyor. Gönderilen videoların çoğu sahte ya da yapay zekâ ile oluşturulmuş görüntülerden oluşuyor. Kurban, videonun gerçek olduğuna inandırıldıktan sonra ‘avukat’ olarak tanıtılan bir kişi tarafından aranıyor ve tehdit mesajlarıyla paniğe sürükleniyor.

Bu kişiler, “Dava açılmak üzere, dosya savcıda, isterseniz anlaşalım” gibi ifadelerle mağdurları korkutarak hızla karar vermeye zorluyor. Korku ve utanç duygusu içinde kalan birçok kişi, suçsuz olduğunu bilse bile kamuoyuna ifşa edilme endişesiyle dolandırıcının talep ettiği parayı gönderiyor. Bazı dolandırıcılar sahte kimlik belgeleri, resmî görünümlü yazışmalar ve hatta sahte savcı isimleri bile kullanıyor.

Müstehcen video tuzağıyla vurgun! Çoğu insan utanarak şikayetçi olamıyor - 1. Resim

ÇOĞU MAĞDUR SESSİZ KALIYOR

Bilişim suçları uzmanı Murat Kayademir “Mağdurlar dolandırıcının yönlendirdiği bağlantılara tıklamamalıdır. Ayrıca WhatsApp veya sosyal medya üzerinden gelen her tür müstehcen içerikten uzak durmak en basit ama en etkili korunma yöntemidir” dedi.

Uzmanlara göre bu tür suçlarda en büyük sorun, mağdurların çoğunun şikâyetçi olmaması. Korku, utanç ve ailesine durumu anlatamama endişesi, birçok kişinin sessiz kalmasına neden oluyor. Ancak bu sessizlik, dolandırıcıların aynı metodu farklı kişilere uygulamasına zemin hazırlıyor. Emniyet yetkilileri “Ne kadar çok kişi konuşursa, suçluların izi o kadar kolay bulunur” diyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Suçlu çocuk sayısı her gün artıyor! Mücadele için yeni tedbirler yolda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Suçlu çocuk sayısı her gün artıyor! Mücadele için yeni tedbirler yolda - GündemSuçlu çocuk sayısı her gün artıyorTahliye sırasında kuyumcu alarmı! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı - GündemAltınların peşine düştü, dakikalar içinde topladıCumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de - GündemCumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'deMersin'de terör soruşturması: Eski belediye yöneticilerine tahliye - GündemMersin'de terör soruşturması: Eski belediye yöneticilerine tahliyeCumhurbaşkanlığı’ndan yasa dışı bahisle mücadele planı: “Sanal ortamda kumara geçit yok” - GündemSanal ortamda kumara geçit yok!Vize kararı sonrası sıcak gelişme! Bakan Fidan Karadağlı mevkidaşı ile görüştü - GündemVize kararı sonrası sıcak gelişme!
Sonraki Haber Yükleniyor...