Bağış e-Devlet üzerinden yapılabiliyor! 30 binin üzerinde hasta organ nakli bekliyor

Bağış e-Devlet üzerinden yapılabiliyor! 30 binin üzerinde hasta organ nakli bekliyor

Güncelleme:
Türkiye’de 30 bini aşkın kişi organ nakli beklerken, beyin ölümü vakalarının sadece yüzde 17’sinde bağış yapılıyor. Prof. Dr. Hamdi Karakayalı, “Her organ bağışı birçok kişiye hayat şansı verir” derken, Türkiye organ naklinde dünya çapında öncü konumda bulunuyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Sağlık Bakanlığının 2025 yılı verilerine göre; Türkiye’de 25 bin 245 kişi böbrek, 2 bin 650 kişi karaciğer ve 1.477 kişi kalp nakli bekliyor. Diğer organlar da eklendiğinde 30 binin üzerinde hastanın büyük bir umutla organ nakli için beklediği görülüyor. Ancak, geçen yıl ülkemizde 2 bin 79 beyin ölümünün sadece yüzde 17’si organ bağışıyla sonuçlanmış durumda.

Organ nakli bekleme listesinde kayıtlı hastaların sayısının her yıl daha da arttığına dikkat çeken Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Organ Nakli Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hamdi Karakayalı, hastaların bir kısmının bu bekleme sürecinde hayatlarını kaybettiklerini belirterek “Başta karaciğer, böbrek ve kalp gibi hayati organlar olmak üzere birçok organın son dönem yetmezliğinin tedavisinde organ nakli tek tedavi seçeneğidir. Unutulmamalı ki kalp gibi bazı organ nakli bekleyen hastaların canlı verici gibi bir alternatifleri de yoktur. Batı ülkelerinde organ nakillerinin yaklaşık yüzde 80’i kadavradan yapılırken, Türkiye’de bu oran yüzde 15–20 civarında seyrediyor, yani ülkemizde nakillerin büyük bölümü hâlâ canlı vericilerden yapılıyor. Bugün Türkiye’de binlerce hasta için organ bağışı tek yaşam umududur. Her bir bağış, birçok kişiye yaşam şansı kazandırır” dedi.

"TÜRKİYE, DÜNYADA ÖNCÜ ÜLKELER ARASINDA"

Ülkemizde erişkin ve çocuk hasta gruplarında yapılan nakillerde sağ kalım oranları yüzde 90’ın üzerinde seyrediyor. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Hamdi Karakayalı, bu yüksek başarı sayesinde her yıl çok sayıda yabancı hastanın karaciğer veya böbrek nakli olmak için Türkiye’yi tercih ettiklerini  belirterek “Üstelik yurt dışından gelen hastaların önemli bir bölümünü zorlu vakalar oluşturmaktadır. Yurt içi ve yurt dışındaki hastalarda elde ettiği bu başarılar ile ülkemiz dünyada organ naklinde öncü ülkeler arasında yerini almıştır. Bu nedenle, sadece hastalar değil, dünyanın birçok ülkesinden hekimler, cerrahlar da organ nakli ameliyat yöntemini öğrenmek için ülkemize geliyor” değerlendirmesini yaptı.

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktadır.
