Türkiye, göz rengi değiştirme merkezi oldu

Türkiye, göz rengi değiştirme merkezi oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Türkiye, göz rengi değiştirme merkezi oldu
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’ye sağlık turisti çeken işlemler olan, saç ekimi, obezite ameliyatı ve farklı estetik ameliyatların yanına göz rengi değişim operasyonları da eklendi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Türkiye’nin göz cerrahisi konusundaki yıllara dayanan bilgi birikimi göz rengini değiştirmek isteyen yabancıların ilgisini çekiyor.

Çok sayıda yabancının göz rengini değiştirmek için Türkiye’yi tercih ettiğini söyleyen Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu “Yıllardır edindiğimiz tecrübelerle arzu ettikleri göz rengini kalıcı olarak sağlayabiliyoruz. Bu konuda tüm dünyada önemli bir talep var. Estetik amaçlı yapılan işlemde lazerle kornea içinde kanal açılıp oraya istenilen renkte özel pigmentler enjekte ediliyor. Ameliyat tecrübeli ellerde 10 dakika kadar sürüyor. Bu kalıcı bir işlem. Bu nedenle insanların iyice düşünüp karar vermesi gerekiyor” dedi.

