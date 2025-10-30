Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ciddi nefes darlığıyla gitti! Ameliyathanede 30 yıllık cerrah şaştı kaldı

Ciddi nefes darlığıyla gitti! Ameliyathanede 30 yıllık cerrah şaştı kaldı
Erzurum’da 60 yaşındaki Giyasettin Şahin’in akciğerinden çıkarılan karpuz büyüklüğündeki kitle, 30 yıllık cerrahı bile şaşırttı. Önce korktuğu için ameliyat olmayan Şahin’in kitlesi, üç yıl içinde kalp ve akciğerine baskı yapacak kadar büyüyünce acil operasyonla çıkarıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinin Bahçeköy köyünde yaşayan 60 yaşındaki 5 çocuk babası Şahin'e, 3 yıl önce gittiği hastanede akciğerinde elma boyutunda kitle tespit edilerek ameliyat önerildi. Korktuğu için ameliyat olmayan Şahin'in kitlesi, 3 yılda büyüyerek kalbine ve akciğerine ciddi baskı yapmaya başladı.

Ciddi nefes darlığıyla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Eroğlu'na başvuran Şahin'in tetkiklerinde, akciğerinde 20 santim genişliğinde, 30 santim uzunluğunda büyük bir kitle tespit edildi.

Ameliyatta ölüm riski de olduğu bildirilen ve korktuğu için bu ameliyatı da önce kabul etmeyen Şahin, hastaneden ayrıldığında fenalaşınca tekrar acil servise kaldırıldı.

RİSKLERİ KABUL EDİP AMELİYATA GİRDİ

Daha sonra tüm riskleri kabul eden Şahin, Prof. Dr. Eroğlu ve ekibince ameliyata alındı. Yaklaşık 4,5 saat süren ameliyattan Şahin'den çıkartılan karpuz büyüklüğündeki 3 kilo 426 gramlık kitle, doktorları da şaşırttı.

Ciddi nefes darlığıyla gitti! Ameliyathanede 30 yıllık cerrah şaştı kaldı - 1. Resim

"ZAMANINDA OLSA, BU AŞAMAYA GELMEZDİK"

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanı ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Eroğlu, hastanın 3 yıl önce akciğerinde küçük olan kitlenin büyüdüğünü ve göğüs kafesini doldurup, kalbe ve akciğerine baskı yaptığını söyledi.

KİTLE KARPUZ BÜYÜKLÜĞÜNE ULAŞMIŞ

Ameliyatta kitleyi akciğer, kalp ve damarlardan temizleyerek çıkardıklarını anlatan Eroğlu, "Hasta bu şekilde hayatına devam edemezdi. Kitle çok büyük ve kalbe baskı yapıyordu. Daha önce küçük elma kadar olan kitle, karpuz kadar 30 santim boyutuna ulaşmış. Acil şartlarda ameliyatla kitleyi çıkarmak durumunda kaldık. Tabii zamanında ameliyat olsa bu aşamaya gelmezdik. Başarılı operasyonla sağlığına kavuşan hastayı taburcu ediyoruz" dedi.

Eroğlu, genelde ameliyatları kapalı yöntemlerle yaptıklarına işaret ederek, kitlenin çok büyük olması nedeniyle bu ameliyatı açık şekilde gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Ciddi nefes darlığıyla gitti! Ameliyathanede 30 yıllık cerrah şaştı kaldı - 2. Resim

"YÜZDE 20 ÖLÜM RİSKİYLE AMELİYATI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Ameliyatın çok riskli olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Kitle çok büyük olduğu için açık cerrahi ve büyük ölüm riski ile hasta ve yakınlarına bu riski anlatıp onay alarak operasyonu yaptık. Yüzde 20 ölüm riskiyle ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası solunum fonksiyonları rahatladı, nefes darlığı geçti. İyi ve kötü huylu özellikleri barındıran kitlenin patoloji sonuca göre ek tedaviye karar vereceğiz" diye konuştu.

Prof. Dr. Eroğlu, yaklaşık 30 yıldır 30 bine yakın ameliyat yaptığını ve bu tarz vakanın nadir görüldüğünü belirterek, "30 yıllık cerrahi hayatımda ameliyatta çıkardığım en büyük kitleydi" dedi.

Ciddi nefes darlığıyla gitti! Ameliyathanede 30 yıllık cerrah şaştı kaldı - 3. Resim

"KEŞKE ÖNCE OLSAYDIM, ÇOK PİŞMANIM"

Hasta Şahin de sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu anlatarak, "Önce Allah, sonra Atilla hocam beni kurtardı, onun sayesinde hayata tutundum. Doktoruma çok teşekkür ederim, 'Allah ne yazmışsa o olur' dedim. Nefes alamıyordum, yatamıyordum, sigarayı bırakmıştım. 3 yıl önce bu hastalık çıktı, küçük kitle vardı. 'Ameliyat' dediler korktum olmadım, keşke olsaydım, olmadığım için çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

Makbule Şahin de eşinin yıllar önce korktuğu için ameliyat olmadığını ve kitlenin büyüdüğünü belirterek, "3,5 kilo kitleyi görünce inanamadık. Ameliyatta 'ya ölür, ya kalır' dedik. Doktor ölüm ve felç riski olabilir demişti ama çok şükür sağ çıktı, çok mutluyuz, şükür eşim kurtuldu, çocuklarına kavuştu. Allah devletimizi, Atilla hocamızı başımızdan eksik etmesin" şeklinde konuştu.

