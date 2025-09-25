Çocuk hayaliyle gittiği muayenede korkutan teşhis! 2.7 kiloluk kitle çıkarıldı

Bursa’da yaşayan 24 yaşındaki Mukaddes Polat isimli hasta, çocuk isteği nedeniyle doktora gitti. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından Polat’ın rahiminde büyük bir kitle tespit edildi.

2.7 KİLOLUK KİTLE ÇIKARILDI

Endişelenince Doç. Dr. Mustafa Burak Akselim’e başvurdu. Akselim, yaptığı ameliyatta Polat’ın karnından 2 kilo 700 gramlık bir kitle çıkardı.

KARNIN TAMAMINI KAPLIYORMUŞ

Doç. Dr. Mustafa Burak Akselim, "Hastamız 24 yaşında dış merkezde yapılan tetiklerinde karın içerisini kaplayan kitle tespit edilmesi üzerine tarafımıza başvurdu. Yaptığımız muayene ve görüntülemeler sonrasında miyom olduğunu düşündüğümüz yaklaşık 30-35 cm’lik, karnın neredeyse tamamını kaplayan lezyon için karar verip hastamızı ameliyata aldık. Rahmin üst ve arka duvarını kaplayarak, miadında bir gebelikteki rahim boyutuna kadar büyümüş bir miyom olduğunu tespit ettik. Hastanın rahmini koruyarak myomektomi ameliyatını gerçekleştirdik. Patolojik olarak incelemeye gönderdiğimizde herhangi kötü huylu bir durumla karşılaşmadık. Kitle yaklaşık 2 bin 700 kg ağırlığındaydı. Hastamız kısa sürede sağlığına kavuştu. Bu tür durumlarda erken teşhis ve zamanında müdahale çok önemlidir" dedi.

“KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM”

Hasta Mukaddes Polat ise duygularını şöyle dile getirdi: "İlk başta çocuk düşüncesi ile doktora gittiğimde karnımda kitle teşhisinde bulunuldu. Tanıdıklarımızın önerisi üzerine Burak Bey’e geldik. Ameliyat oldum ve çok başarılı geçti. Doktorumuz sayesinde ameliyattan sonra bir hafta içinde tamamen sağlığıma kavuştum. Şu an hiçbir problemim yok, kendimi çok iyi hissediyorum."