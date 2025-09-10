Hastaneye gidince ortaya çıktı! Karnını kaplayan dev kitle ameliyatla alındı

52 yaşındaki Dilek Erbay şehir dışından gelerek özel bir hastaneye başvurdu. Burada hastanın uzun süre takip edildiği, ancak rahim ve yumurtalıklarının alınmış olması ve ayrıca "myasthenia gravis" isimli kas hastalığı bulunduğu öğrenildi. Birçok merkezde ameliyat edilmek istenilmeyen hasta için operasyon planlandı. Yapılan başarılı ameliyat ile hastadan yaklaşık 30-40 santimetre boyutunda kitle çıkarıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Ferah Kazancı, kadın doğumla ilgili tüm kanser cerrahisi operasyonlarını, güçlü yoğun bakım ve patoloji desteğiyle üniversite hastanesi standartlarında çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

DEV KİTLE AMELİYATLA ALINDI: KANSER ÇIKMADI!

Dr. Kazancı, "Şehir dışından gelen hastamızın tüm karnını dolduran, yaklaşık 30-40 santimetre boyutunda bir kitlesi vardı. Daha önce uzun süre takip edilmiş ancak kitlenin kaynağı tam olarak tespit edilememiş. Yapılan ultrason incelemesinde de karnın tamamen kitlesiyle dolu olduğu görüldü. Hastamızın daha önce rahim ve yumurtalıkları alınmıştı. Ayrıca 'myasthenia gravis' dediğimiz kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalığı vardı. Bu nedenle birçok merkezde ameliyat edilmek istenmemiş. Ancak bizim üçüncü basamak yoğun bakım imkanlarımız, nöroloji uzmanlarımız ve güçlü anestezi ekibimiz sayesinde hastayı multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirdik ve ameliyatını gerçekleştirdik. Operasyon sırasında kitleyi çıkardık ve acil patolojik inceleme (frozen) yaptırdık. Çok şükür, kanser hücresine rastlanmadı. Ameliyat sonrası dönemde yoğun bakımda hastamızın takibini detaylı ve özverili bir şekilde yaparak sağlıklı bir şekilde taburcu ettik" diye konuştu.

KADIN KANSERLERİNDE GENİŞ CERRAHİ HİZMET

Hastanede jinekolojik onkoloji alanında kadın doğuma dair tüm kanser cerrahisi ameliyatlarını gerçekleştirdiklerine de dikkat çeken Dr. Kazancı, "Ekibimiz, yoğun bakım imkanlarımız ve patoloji laboratuvarlarımızla bu hizmeti üniversite hastanesi standartlarında sunuyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.