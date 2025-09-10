Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Hastaneye gidince ortaya çıktı! Karnını kaplayan dev kitle ameliyatla alındı

Hastaneye gidince ortaya çıktı! Karnını kaplayan dev kitle ameliyatla alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş’ta bir hastanede gerçekleştirilen başarılı operasyonda, hastanın karnını tamamen kaplayan yaklaşık 40 santimetrelik kitle çıkarıldı. Kitle alınan hasta sağlığına kavuştu.

52 yaşındaki Dilek Erbay şehir dışından gelerek özel bir hastaneye başvurdu. Burada hastanın uzun süre takip edildiği, ancak rahim ve yumurtalıklarının alınmış olması ve ayrıca "myasthenia gravis" isimli kas hastalığı bulunduğu öğrenildi. Birçok merkezde ameliyat edilmek istenilmeyen hasta için operasyon planlandı. Yapılan başarılı ameliyat ile hastadan yaklaşık 30-40 santimetre boyutunda kitle çıkarıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Ferah Kazancı, kadın doğumla ilgili tüm kanser cerrahisi operasyonlarını, güçlü yoğun bakım ve patoloji desteğiyle üniversite hastanesi standartlarında çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Hastaneye gidince ortaya çıktı! Karnını kaplayan dev kitle ameliyatla alındı - 1. Resim

DEV KİTLE AMELİYATLA ALINDI: KANSER ÇIKMADI!

Dr. Kazancı, "Şehir dışından gelen hastamızın tüm karnını dolduran, yaklaşık 30-40 santimetre boyutunda bir kitlesi vardı. Daha önce uzun süre takip edilmiş ancak kitlenin kaynağı tam olarak tespit edilememiş. Yapılan ultrason incelemesinde de karnın tamamen kitlesiyle dolu olduğu görüldü. Hastamızın daha önce rahim ve yumurtalıkları alınmıştı. Ayrıca 'myasthenia gravis' dediğimiz kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalığı vardı. Bu nedenle birçok merkezde ameliyat edilmek istenmemiş. Ancak bizim üçüncü basamak yoğun bakım imkanlarımız, nöroloji uzmanlarımız ve güçlü anestezi ekibimiz sayesinde hastayı multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirdik ve ameliyatını gerçekleştirdik. Operasyon sırasında kitleyi çıkardık ve acil patolojik inceleme (frozen) yaptırdık. Çok şükür, kanser hücresine rastlanmadı. Ameliyat sonrası dönemde yoğun bakımda hastamızın takibini detaylı ve özverili bir şekilde yaparak sağlıklı bir şekilde taburcu ettik" diye konuştu.

Hastaneye gidince ortaya çıktı! Karnını kaplayan dev kitle ameliyatla alındı - 2. Resim

KADIN KANSERLERİNDE GENİŞ CERRAHİ HİZMET

Hastanede jinekolojik onkoloji alanında kadın doğuma dair tüm kanser cerrahisi ameliyatlarını gerçekleştirdiklerine de dikkat çeken Dr. Kazancı, "Ekibimiz, yoğun bakım imkanlarımız ve patoloji laboratuvarlarımızla bu hizmeti üniversite hastanesi standartlarında sunuyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi zorunlu mu?Rus oligarka aitti! ABD açık artırmaya çıkardı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye’nin sağlık vizyonu Asya’ya örnek olacak - SağlıkGeleneksel tıpta Çin ile iş birliğiKilo kaybı ve halsizlik yaşıyordu... Aile hekimine gidince gerçeği öğrendi - SağlıkHalsizlik yaşıyordu... Aile hekiminde gerçeği öğrendi‘Kadına Sağlık’ için bir araya geldiler - Sağlık‘Kadına Sağlık’ için bir araya geldilerMasum gibi görünen şişlikler ciddi hastalıkların habercisi olabilir - SağlıkMasum gibi görünen şişlikler ciddi hastalıkların habercisi olabilir"Kendisi düşmüş" savunmasıyla kapatılan skandal! Kuvöz faciasına ceza yok - Sağlık"Kendisi düşmüş" sözüyle kapatılan skandal!Alzheimer’a karşı doğal kalkan! Riski azaltıyor, beyni koruyor - SağlıkAlzheimer’a karşı doğal kalkan: Riski azaltıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...