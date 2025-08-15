Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
4 aydır nefes darlığı çekiyordu, nedeni ortaya çıktı! "Şimdi çok şükür iyiyim"

4 aydır nefes darlığı çekiyordu, nedeni ortaya çıktı! “Şimdi çok şükür iyiyim”

- Güncelleme:
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van’da göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye gelen 60 yaşındaki Ayşe Sever’in kalbinin üzerinde 13 santimetre çapında ve 2 kilogram ağırlığında bir kitle bulundu ve çıkarıldı. Hasta “Artık nefes alabiliyorum” diyerek sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Ayşe Sever, bir süre önce göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde, kalbin üst kısmında büyük bir kitle tespit edildi. Bunun üzerine Göğüs Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Beniz İrem Ersoy Şığva ve Op. Dr. İlknur Aydar tarafından ameliyata alınan Sever'in göğsünden 5 saat süren operasyonla kitle çıkarıldı. Başarılı ameliyatın ardından şikayetlerinden kurtulan yaşlı kadın, sağlığına kavuştu.

4 aydır nefes darlığı çekiyordu, nedeni ortaya çıktı! “Şimdi çok şükür iyiyim” - 1. Resim

BÖYLESİ İLK KEZ YAPILDI

Konuya ilişkin konuşan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Beniz İrem Ersoy Şığva, hastanın 3 ay önce göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle kendilerine başvurduğunu belirtti. Yapılan tetkiklerde kalbin üzerinde yaklaşık 13 santimetrelik bir kitle tespit ettiklerini ifade eden Dr. Şığva, "Patoloji raporunda Timoma olarak raporlandı. Hastamızı ameliyata hazırladıktan sonra bu hafta operasyonu gerçekleştirdik. Ameliyatı açık olarak yaptık çünkü kitlenin kapalı yöntemle çıkarılması mümkün değildi. Bu büyüklükte bir Timoma ile ilk kez karşılaştım. Van'da da ilk kez bu büyüklükte bir kitle çıkarıldı" dedi.

4 aydır nefes darlığı çekiyordu, nedeni ortaya çıktı! “Şimdi çok şükür iyiyim” - 2. Resim

"SEBEBİNİ ÖĞRENDİM"

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Ayşe Sever ise "4 ay önce ağrılarım başladı. Birçok doktora gittim. Sonrasında İrem hocaya geldim ve rahatsızlığımın sebebini öğrendim. 5 gün önce ameliyat oldum. Şimdi çok şükür iyiyim" diye konuştu.

