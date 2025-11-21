Süper Lig’in 13. haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, sakatlığı bulunan futbolcuların sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

4 OYUNCU İÇİN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Sarı kırmızılılardan sakat oyuncularına durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Adduktör kas grubunda 2. derece straini olan Kaan Ayhan ve alt adalesinde grade 2 straini bulunan Berkan Kutlu günü tedavi ile geçirdi. Yunus Akgün salon ve sahada adaptasyon çalışmalarına devam etti. Victor Osimhen tedavisinin ardından salonda fizyoterapist eşliğinde çalıştı." denildi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de RAMS Park’ta Gençlerbirliği’ni konuk edecek.

