Nişantaşı kaybettirdi, Esenyurt kazandırdı! İşte İstanbul'un en pahalı ve en ucuz 10 semti

2025 konut verilerine göre İstanbul’da metrekare fiyatı en yüksek semt olan Nişantaşı'nda satılık değer bir yılda %7 düşerken, Esenyurt'un ucuz mahallelerinde fiyatlar %60’a varan oranlarda arttı. Kiralık konutta ise tablo çarpıcı: Bebek’te kira metrekaresi 786 TL’ye fırlarken, Avcılar’da 100 TL seviyesine geriledi.

İstanbul’da konut piyasası 2025 yılına çarpıcı bir tabloyla girdi. Lüks semtlerde düşüş, kenar mahallelerde ise beklenmedik artışlar dikkat çekti. Özellikle Şişli’ye bağlı Harbiye Mahallesi (Nişantaşı), satılık konut metrekare fiyatında yıllık bazda yüzde 7 düşüş yaşayarak yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı. Buna karşılık, uzun süredir “uygun fiyatlı bölge” olarak bilinen Esenyurt’taki mahallelerde değer artışı %60’a kadar çıktı.

Sadece satılık değil, kiralık konut fiyatları da benzer bir uçurumu gözler önüne serdi. Beşiktaş Bebek'te ortalama kira metrekare fiyatı 786 TL'yi aşarken, Avcılar Yeşilkent gibi semtlerde bu rakam 110 TL’nin altına kadar indi. Aradaki fark, üç yılda bazı bölgelerde %500’ü bulan artış oranlarını gözler önüne seriyor.

İşte İstanbul’da 2025 yılı itibarıyla satılık ve kiralık konut metrekare fiyatı en yüksek ve en düşük 10 semt ve son üç yılda yaşanan büyük değişimlerin tam listesi...

Nişantaşı

Ekonomist dergisinin haberine göre, konut fiyatlarında Londra, Dubai gibi şehirlerle yarışan İstanbul'un en pahalı ve en ucuz 10 semti belli oldu.

247 bin TL/m2 konut satış fiyatı ile Nişantaşı ilk sırayı alırken, onu Etiler ve Levazım izliyor. En düşük fiyatlı semt ise 18 bin TL/m2 ile Esenyurt'a bağlı İstiklal oldu.

📌İSTANBUL'UN SATILIK KONUT M2 FİYATI EN YÜKSEK 10 SEMTİ

İlçe Mahalle 2025 (TL/m²) 2024 2023 2022 Yıllık (%) 2 Yıllık (%) 3 Yıllık (%) Şişli Harbiye (Nişantaşı) 247.938 267.222 155.284 108.293 -7 60 129 Beşiktaş Etiler 239.796 185.785 98.089 62.002 29 144 287 Beşiktaş Levazım 223.189 149.740 112.999 115.471 49 98 93 Beşiktaş Bebek 222.217 161.421 109.733 91.326 38 103 143 Sarıyer İstinye 214.559 193.404 107.490 65.800 11 100 226 Sarıyer Poligon 212.830 144.031 100.609 56.237 48 112 278 Beşiktaş Kuruçeşme 208.758 190.783 120.949 66.964 9 73 212 Bakırköy Ataköy 2-5-6. Kısım 190.105 128.917 98.504 49.919 47 93 281 Beşiktaş Kültür 187.511 139.028 83.534 67.755 35 124 177 Kadıköy Fenerbahçe 186.133 130.512 90.292 46.704 43 106 299

Türkiye genelinde pandemi sonrasında yükselen konut satış ve kira metrekare fiyatları el yakar seviyelere ulaşmış durumda. Bu süreçte fiyatların en çok yükseldiği kentlerin başını çeken İstanbul'da yaşamak birçok dünya kentinden daha pahalı bir hal aldı.

İstanbul'da konut kira ve satılık metrekare fiyatlarının en pahalı ve en ucuz olduğu 10 semti belli oldu. Endeksa, en yüksek konut metrekare fiyatlarında Harbiye (Nişantaşı), Etiler ve Levazım mahalleleri olduğunu bildirdi. Buna göre, konutların ortalama metrekare satış fiyatı Harbiye'de 247 bin 938 TL, Etiler'de 239 bin 796 TL, Levazım'da ise 223 bin 189 TL. Bu semtleri Bebek, İstinye, Poligon, Kuruçeşme, Ataköy 25 6. Kısım, Kültür (Beşiktaş), Fenerbahçe semtleri izledi.

İstanbul'da satılık konut fiyatlarının en yüksek olduğu 10 mahalle arasında Beşiktaş mahallelerinin yoğunlukta. Son üç yılda en yüksek fiyat değişimlerinin ise yüzde 299 ile Fenerbahçe (Kadıköy), yüzde 281 ile Ataköy 2.5 6. Kısım (Bakırköy) ve yüzde 278 ile Poligon'da (Sarıyer) yaşanıyor.

Esenyurt, 988 bin 369 kişilik nüfusuyla Türkiye'de 57 şehri geride bıraktı.Bu şehirler arasında Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya ve Erzurum gibi büyükşehirler de var.

EN UCUZLAR ESENYURT'TA

Öte yandan, konut fiyatları en düşük 10 semte bakıldığında ise tamamının Esenyurt ilçesinde olduğu görülüyor.

En düşük fiyatlara sahip 10 semt incelendiğinde ilk üçte yer alan semtlerdeki konutların ortalama satış fiyatları İstiklal 'de 17 bin 996 TL/m2, Çınar'da 18 bin 40 TL/m2, Şehitler'de ise 18 bin 809 TL/m2 seviyesinde. Bu semtleri sırasıyla Necip Fazıl Kısakürek, Battalgazi, Hürriyet, Pınar, Talatpaşa, Selahaddin Eyyubi ve Osmangazi semtleri takip ediyor.

Fiyat yükselişleri bakımından değerlendirildiğinde ise farklı bir tablo dikkat çekiyor. Buna göre, Esenyurt'un mahallelerinin yatırımcılara en pahalı semtlere benzer oranlarda kazanç getirdiği görülüyor. Esenyurt mahalleleri arasında son üç yılda konut fiyatlarının en fazla yükseldiği mahalleler sırasıyla, yüzde 280 artışla Osmangazi, yüzde 276 ile Battalgazi ve yüzde 263'lük artışla Selahaddin Eyübi oldu.

📌İSTANBUL'UN SATILIK KONUT M2 FİYATI EN DÜŞÜK 10 SEMTİ

İlçe Mahalle 2025 (TL/m²) 2024 2023 2022 Yıllık (%) 2 Yıllık (%) 3 Yıllık (%) Esenyurt İstiklal 17.996 13.209 10.829 5.070 36 66 255 Esenyurt Çınar 18.040 14.838 10.429 5.600 22 73 222 Esenyurt Şehitler 18.809 14.440 10.967 5.260 30 72 258 Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek 19.457 14.880 11.479 5.622 31 70 246 Esenyurt Battalgazi 19.499 12.149 10.340 5.180 60 89 276 Esenyurt Hürriyet 19.629 14.575 10.889 5.449 35 80 260 Esenyurt Pınar 19.771 14.930 11.199 5.509 32 77 259 Esenyurt Talatpaşa 19.833 14.627 11.566 5.716 36 71 247 Esenyurt Selahaddin Eyyubi 20.019 14.528 11.205 5.516 38 79 263 Esenyurt Osmangazi 20.048 15.303 9.679 5.273 31 107 280

Kiralık konut piyasasında ise en pahalı mahalleler Acarlar (Beykoz), Levent (Beşiktaş) ve Nisbetiye (Beşiktaş) oldu.

Ortalama kiralık konut metrekare fiyatı Acarlar'da 174 bin 429 TL, Levent'te 160 bin 158 TL, Nisbetiye'de ise 154 bin 440 TL.

Son üç yılda kiralık konutlarda en fazla yükseliş ise yüzde 562 ile Nisbetiye, yüzde 505 ile Suadiye (Kadıköy) ve yüzde 489 ile Fenerbahçe'de (Kadıköy) yaşandı.

📌İSTANBUL'UN KİRALIK KONUT M2 FİYATI EN YÜKSEK 10 SEMTİ

İlçe Mahalle 2025 (TL/m²) 2024 2023 2022 Yıllık (%) 2 Yıllık (%) 3 Yıllık (%) Beşiktaş Bebek 786,6 555,0 390,9 221,9 42 101 255 Beşiktaş Nisbetiye 768,4 455,6 380,8 115,9 69 102 562 Zeytinburnu Kazlıçeşme 728,0 593,8 409,6 189,2 23 78 285 Kadıköy Caddebostan 699,4 478,8 292,1 122,2 46 139 473 Kadıköy Fenerbahçe 672,2 465,1 257,5 113,5 45 160 489 Sarıyer Ayazağa 664,5 492,9 324,9 178,8 35 104 272 Kadıköy Suadiye 655,1 434,4 327,4 151,6 51 100 332 Beşiktaş Levent 640,6 469,0 305,6 153,4 37 109 317 Sarıyer Huzur 627,3 483,4 316,0 172,1 30 98 265 Beykoz Acarlar 623,0 468,8 285,9 138,1 33 118 351

En düşük kiralık konut fiyatlarının bulunduğu ilk 10 mahalle listesinde de yine Esenyurt ilçesi öne çıkıyor.

Buna göre, en düşük kiralık konutlar 11 bin 927 TL ile Yeşilkent'te (Avcılar), 13 bin 038 TL ile Balıkyolu (Esenyurt) ve 13 bin 673 TL ile Talatpaşa'da (Esenyurt) bulunuyor.

Esenyurt ilçesi

Yeşilkent, son üç yılda kiralık konut fiyatlarının en az olduğu mahalle (yüzde 80) olarak öne çıkıyor. En düşük kiralık konut fiyatlarıyla öne çıkan 10 mahallede son üç yılda en fazla fiyat değişimi ise yüzde 391 ile Boğazköy İstiklal (Arnavutköy), yüzde 381 ile Turgut Reis (Sultanbeyli) ve yüzde 354 ile Balıkyolu'nda gerçekleşti.

📌İSTANBUL'UN KİRALIK KONUT M2 FİYATI EN DÜŞÜK 10 SEMTİ