Nişantaşı kaybettirdi, Esenyurt kazandırdı! İşte İstanbul'un en pahalı ve en ucuz 10 semti
2025 konut verilerine göre İstanbul’da metrekare fiyatı en yüksek semt olan Nişantaşı'nda satılık değer bir yılda %7 düşerken, Esenyurt'un ucuz mahallelerinde fiyatlar %60’a varan oranlarda arttı. Kiralık konutta ise tablo çarpıcı: Bebek’te kira metrekaresi 786 TL’ye fırlarken, Avcılar’da 100 TL seviyesine geriledi.
İstanbul’da konut piyasası 2025 yılına çarpıcı bir tabloyla girdi. Lüks semtlerde düşüş, kenar mahallelerde ise beklenmedik artışlar dikkat çekti. Özellikle Şişli’ye bağlı Harbiye Mahallesi (Nişantaşı), satılık konut metrekare fiyatında yıllık bazda yüzde 7 düşüş yaşayarak yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı. Buna karşılık, uzun süredir “uygun fiyatlı bölge” olarak bilinen Esenyurt’taki mahallelerde değer artışı %60’a kadar çıktı.
Sadece satılık değil, kiralık konut fiyatları da benzer bir uçurumu gözler önüne serdi. Beşiktaş Bebek'te ortalama kira metrekare fiyatı 786 TL'yi aşarken, Avcılar Yeşilkent gibi semtlerde bu rakam 110 TL’nin altına kadar indi. Aradaki fark, üç yılda bazı bölgelerde %500’ü bulan artış oranlarını gözler önüne seriyor.
İşte İstanbul’da 2025 yılı itibarıyla satılık ve kiralık konut metrekare fiyatı en yüksek ve en düşük 10 semt ve son üç yılda yaşanan büyük değişimlerin tam listesi...
Ekonomist dergisinin haberine göre, konut fiyatlarında Londra, Dubai gibi şehirlerle yarışan İstanbul'un en pahalı ve en ucuz 10 semti belli oldu.
247 bin TL/m2 konut satış fiyatı ile Nişantaşı ilk sırayı alırken, onu Etiler ve Levazım izliyor. En düşük fiyatlı semt ise 18 bin TL/m2 ile Esenyurt'a bağlı İstiklal oldu.
📌İSTANBUL'UN SATILIK KONUT M2 FİYATI EN YÜKSEK 10 SEMTİ
|İlçe
|Mahalle
|2025 (TL/m²)
|2024
|2023
|2022
|Yıllık (%)
|2 Yıllık (%)
|3 Yıllık (%)
|Şişli
|Harbiye (Nişantaşı)
|247.938
|267.222
|155.284
|108.293
|-7
|60
|129
|Beşiktaş
|Etiler
|239.796
|185.785
|98.089
|62.002
|29
|144
|287
|Beşiktaş
|Levazım
|223.189
|149.740
|112.999
|115.471
|49
|98
|93
|Beşiktaş
|Bebek
|222.217
|161.421
|109.733
|91.326
|38
|103
|143
|Sarıyer
|İstinye
|214.559
|193.404
|107.490
|65.800
|11
|100
|226
|Sarıyer
|Poligon
|212.830
|144.031
|100.609
|56.237
|48
|112
|278
|Beşiktaş
|Kuruçeşme
|208.758
|190.783
|120.949
|66.964
|9
|73
|212
|Bakırköy
|Ataköy 2-5-6. Kısım
|190.105
|128.917
|98.504
|49.919
|47
|93
|281
|Beşiktaş
|Kültür
|187.511
|139.028
|83.534
|67.755
|35
|124
|177
|Kadıköy
|Fenerbahçe
|186.133
|130.512
|90.292
|46.704
|43
|106
|299
Türkiye genelinde pandemi sonrasında yükselen konut satış ve kira metrekare fiyatları el yakar seviyelere ulaşmış durumda. Bu süreçte fiyatların en çok yükseldiği kentlerin başını çeken İstanbul'da yaşamak birçok dünya kentinden daha pahalı bir hal aldı.
İstanbul'da konut kira ve satılık metrekare fiyatlarının en pahalı ve en ucuz olduğu 10 semti belli oldu. Endeksa, en yüksek konut metrekare fiyatlarında Harbiye (Nişantaşı), Etiler ve Levazım mahalleleri olduğunu bildirdi. Buna göre, konutların ortalama metrekare satış fiyatı Harbiye'de 247 bin 938 TL, Etiler'de 239 bin 796 TL, Levazım'da ise 223 bin 189 TL. Bu semtleri Bebek, İstinye, Poligon, Kuruçeşme, Ataköy 25 6. Kısım, Kültür (Beşiktaş), Fenerbahçe semtleri izledi.
İstanbul'da satılık konut fiyatlarının en yüksek olduğu 10 mahalle arasında Beşiktaş mahallelerinin yoğunlukta. Son üç yılda en yüksek fiyat değişimlerinin ise yüzde 299 ile Fenerbahçe (Kadıköy), yüzde 281 ile Ataköy 2.5 6. Kısım (Bakırköy) ve yüzde 278 ile Poligon'da (Sarıyer) yaşanıyor.
EN UCUZLAR ESENYURT'TA
Öte yandan, konut fiyatları en düşük 10 semte bakıldığında ise tamamının Esenyurt ilçesinde olduğu görülüyor.
En düşük fiyatlara sahip 10 semt incelendiğinde ilk üçte yer alan semtlerdeki konutların ortalama satış fiyatları İstiklal 'de 17 bin 996 TL/m2, Çınar'da 18 bin 40 TL/m2, Şehitler'de ise 18 bin 809 TL/m2 seviyesinde. Bu semtleri sırasıyla Necip Fazıl Kısakürek, Battalgazi, Hürriyet, Pınar, Talatpaşa, Selahaddin Eyyubi ve Osmangazi semtleri takip ediyor.
Fiyat yükselişleri bakımından değerlendirildiğinde ise farklı bir tablo dikkat çekiyor. Buna göre, Esenyurt'un mahallelerinin yatırımcılara en pahalı semtlere benzer oranlarda kazanç getirdiği görülüyor.
Esenyurt mahalleleri arasında son üç yılda konut fiyatlarının en fazla yükseldiği mahalleler sırasıyla, yüzde 280 artışla Osmangazi, yüzde 276 ile Battalgazi ve yüzde 263'lük artışla Selahaddin Eyübi oldu.
📌İSTANBUL'UN SATILIK KONUT M2 FİYATI EN DÜŞÜK 10 SEMTİ
|İlçe
|Mahalle
|2025 (TL/m²)
|2024
|2023
|2022
|Yıllık (%)
|2 Yıllık (%)
|3 Yıllık (%)
|Esenyurt
|İstiklal
|17.996
|13.209
|10.829
|5.070
|36
|66
|255
|Esenyurt
|Çınar
|18.040
|14.838
|10.429
|5.600
|22
|73
|222
|Esenyurt
|Şehitler
|18.809
|14.440
|10.967
|5.260
|30
|72
|258
|Esenyurt
|Necip Fazıl Kısakürek
|19.457
|14.880
|11.479
|5.622
|31
|70
|246
|Esenyurt
|Battalgazi
|19.499
|12.149
|10.340
|5.180
|60
|89
|276
|Esenyurt
|Hürriyet
|19.629
|14.575
|10.889
|5.449
|35
|80
|260
|Esenyurt
|Pınar
|19.771
|14.930
|11.199
|5.509
|32
|77
|259
|Esenyurt
|Talatpaşa
|19.833
|14.627
|11.566
|5.716
|36
|71
|247
|Esenyurt
|Selahaddin Eyyubi
|20.019
|14.528
|11.205
|5.516
|38
|79
|263
|Esenyurt
|Osmangazi
|20.048
|15.303
|9.679
|5.273
|31
|107
|280
Kiralık konut piyasasında ise en pahalı mahalleler Acarlar (Beykoz), Levent (Beşiktaş) ve Nisbetiye (Beşiktaş) oldu.
- Ortalama kiralık konut metrekare fiyatı Acarlar'da 174 bin 429 TL, Levent'te 160 bin 158 TL, Nisbetiye'de ise 154 bin 440 TL.
- Son üç yılda kiralık konutlarda en fazla yükseliş ise yüzde 562 ile Nisbetiye, yüzde 505 ile Suadiye (Kadıköy) ve yüzde 489 ile Fenerbahçe'de (Kadıköy) yaşandı.
📌İSTANBUL'UN KİRALIK KONUT M2 FİYATI EN YÜKSEK 10 SEMTİ
|İlçe
|Mahalle
|2025 (TL/m²)
|2024
|2023
|2022
|Yıllık (%)
|2 Yıllık (%)
|3 Yıllık (%)
|Beşiktaş
|Bebek
|786,6
|555,0
|390,9
|221,9
|42
|101
|255
|Beşiktaş
|Nisbetiye
|768,4
|455,6
|380,8
|115,9
|69
|102
|562
|Zeytinburnu
|Kazlıçeşme
|728,0
|593,8
|409,6
|189,2
|23
|78
|285
|Kadıköy
|Caddebostan
|699,4
|478,8
|292,1
|122,2
|46
|139
|473
|Kadıköy
|Fenerbahçe
|672,2
|465,1
|257,5
|113,5
|45
|160
|489
|Sarıyer
|Ayazağa
|664,5
|492,9
|324,9
|178,8
|35
|104
|272
|Kadıköy
|Suadiye
|655,1
|434,4
|327,4
|151,6
|51
|100
|332
|Beşiktaş
|Levent
|640,6
|469,0
|305,6
|153,4
|37
|109
|317
|Sarıyer
|Huzur
|627,3
|483,4
|316,0
|172,1
|30
|98
|265
|Beykoz
|Acarlar
|623,0
|468,8
|285,9
|138,1
|33
|118
|351
En düşük kiralık konut fiyatlarının bulunduğu ilk 10 mahalle listesinde de yine Esenyurt ilçesi öne çıkıyor.
Buna göre, en düşük kiralık konutlar 11 bin 927 TL ile Yeşilkent'te (Avcılar), 13 bin 038 TL ile Balıkyolu (Esenyurt) ve 13 bin 673 TL ile Talatpaşa'da (Esenyurt) bulunuyor.
Yeşilkent, son üç yılda kiralık konut fiyatlarının en az olduğu mahalle (yüzde 80) olarak öne çıkıyor. En düşük kiralık konut fiyatlarıyla öne çıkan 10 mahallede son üç yılda en fazla fiyat değişimi ise yüzde 391 ile Boğazköy İstiklal (Arnavutköy), yüzde 381 ile Turgut Reis (Sultanbeyli) ve yüzde 354 ile Balıkyolu'nda gerçekleşti.
📌İSTANBUL'UN KİRALIK KONUT M2 FİYATI EN DÜŞÜK 10 SEMTİ
|İlçe
|Mahalle
|2025 (TL/m²)
|2024
|2023
|2022
|Yıllık (%)
|2 Yıllık (%)
|3 Yıllık (%)
|Avcılar
|Yeşilkent
|108,4
|135,2
|106,0
|59,5
|-20
|2
|80
|Esenyurt
|Balıkyolu
|126,6
|93,1
|57,1
|27,6
|36
|123
|354
|Esenyurt
|İncirtepe
|140,0
|102,2
|65,4
|33,9
|37
|115
|312
|Esenyurt
|Talatpaşa
|141,0
|94,9
|63,3
|31,0
|49
|123
|355
|Sultanbeyli
|Hamidiye
|141,5
|111,4
|66,6
|36,9
|27
|112
|284
|Esenyurt
|Fatih
|142,0
|99,4
|68,4
|34,8
|43
|107
|308
|Esenyurt
|Örnek
|142,6
|106,2
|69,3
|31,0
|34
|106
|360
|Esenyurt
|Bağlarçeşme
|143,0
|111,5
|53,8
|25,5
|28
|166
|461
|Arnavutköy
|Boğazköy İstiklal
|147,0
|104,9
|65,8
|29,6
|40
|123
|396
|Sultanbeyli
|Turgut Reis
|149,3
|115,4
|63,1
|31,0
|29
|137
|381