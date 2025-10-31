Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Numan Kurtulmuş'a Kürtçe şiir sorusu: Söz konusu değildir...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecinde Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili hiçbir tartışma olmadığını vurguladı. Kurtulmuş, Diyarbakır ziyaretinde söylediği Kürtçe şiir okumasına yönelik eleştirilere ise "Türkçeden başka dilin resmi dil olarak kullanılması mümkün değildir. Böyle bir talep söz konusu değildir" şeklinde cevap verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis Başkanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin sorularını cevapladı.

İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in "Meclis'te PKK terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasına" yönelik soru önergesine cevap verilmesine ilişkin Kurtulmuş, konuyla ilgisi olmayan yanlış bir metnin Çömez'e gönderilmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi.

Söz konusu soru önergesine verilen doğru cevabın Çömez'e gönderildiğini aktaran Kurtulmuş, sorumlular hakkında da gerekli işlemlerin başlatıldığını belirtti.

"ANAYASA'NIN İLK 4 MADDESİ TARTIŞILMADI"

Şehit cenazelerine, terörün Türkiye'ye olan maliyetine ve terör nedeniyle on binlerce insanın öldüğüne işaret eden Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi bu kadar ağır bedeli ödemiş bir millet, Allah aşkına artık bu acılardan kurtulmasın mı, bunlar geride kalmasın mı? 'Terörsüz Türkiye' diye ortaya koyduğumuz bu çabalar, aynı zamanda bütün bölgenin terörsüz hale gelmesinin de önünü açmaz mı? Bunun için her birimizin bu çalışmalara fedakarca destek vermemiz lazım. Sürecin bütün ayrıntısını bilen birisi olarak şunu çok açık bir şekilde kayıtlara geçsin diye de söylüyorum, bu sürecin başından bu yana kadar Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili hiçbir tartışma gündeme gelmemiş, getirilmemiştir. Bu sürecin hiçbir yerinde 'federasyon, ayrı bir devlet kurmak' vesaire konular gündeme getirilmemiştir, asla konuşulmamıştır. Terör örgütü diyor ki 'tamam ben silahımı bırakıyorum'. Yahu 'silahı bırakma' mı diyeceğiz? Silahını bırak, ilan ettiğin gibi bütün bileşenlerinle birlikte bu silahsızlanma meselesini tamamla, artık bir eli sandıkta bir eli silahta Türkiye siyaseti olmaz."

Numan Kurtulmuş'a Kürtçe şiir sorusu: Söz konusu değildir... - 1. Resim

'KÜRTÇE' ŞİİR TARTIŞMALARINA CEVAP VERDİ

Diyarbakır ziyaretinde Dicle Üniversitesinde yaptığı konuşmanın sonunda söylediği Kürtçe sözlerin anonim olduğunu ve herhangi bir şaire ait olmadığını, herhangi bir divanda yer almadığını belirten Kurtulmuş, "Orada söyledim. Ne diyor? 'El ele, gönül gönüle hep beraber barış ve birlik içerisinde yaşayalım.' Bu sözün herhangi bir kimseye bir zararı var mıdır?

Dolayısıyla TBMM'nin sosyal medya hesabından yayınlanmış olması da ayrı bir polemik konusu yapılmamalıdır. TBMM sosyal medya hesabı resmi bir toplantının kurallarının geçtiği ortam değildir. TBMM resmi hesabından şimdiye kadar, benim dönemimde de benden önceki dönemlerde de 100'ün üstünde Türkçe'nin dışında dille yayın yapılmıştır." diye konuştu.

Bir milletvekilinin, "Onlar ecnebi ülkeler için geçerli olan diller" demesi üzerine Kurtulmuş, "Ne demek ya… Yapmayın." karşılığını verdi.

Numan Kurtulmuş'a Kürtçe şiir sorusu: Söz konusu değildir... - 2. Resim

"RESMİ DİL TÜRKÇE'DİR"

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin resmi dili Türkçedir. Türkçeden başka dilin resmi dil olarak kullanılması mümkün değildir. Böyle bir talep söz konusu değildir. TBMM sosyal medya hesabından milyonlarca vatandaşımızın ana dili olan bir dilde herhangi bir paylaşımın yapılmış olması, sadece dönemin ruhuna uygun değil, Türkiye'deki barış ve kardeşliğin ruhuna uygundur.

TRT'de her gün Kürtçe yayınlar yapılıyor… Bizim derdimiz Türkiye'de bir daha terörün T'sinin bile telaffuz edilmediği, birtakım bölücü akımların bir daha asla siyasal zemin bulamadığı güçlü, müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmektir. Bu hepimizin yapacağı iştir, birkaç siyasi partinin programı olamaz. Türkiye'de Allah'ın izniyle bu meseleyi aşacağız. Bu sefer mutlaka başaracağız. Başka çaremiz yoktur. Ya biz başaracağız ya emperyalistler başaracak. Bu kadar da açık konuşuyorum. İnşallah başaracağız."

