2008 krizini önceden bilmişti, yeni hamlesi piyasaları sarstı! "Bazen en iyi hamle..."

2008 yılındaki küresel finans krizini önceden tahmin eden ve "The Big Short" filminde Christian Bale tarafından canlandırılan yatırımcı Michael Burry, yapay zeka piyasasında yeni bir balon oluştuğunu iddia etti.

1 MİLYON ADET NVIDIA HİSSESİ

Fortune dergisinden edinilen bilgilere göre Burry’nin yatırım şirketi Scion Asset Management, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı bildirimde, Nvidia ve Palantir Technologies hisselerine karşı 1,1 milyar dolarlık "satım opsiyonu" (put) aldığını açıkladı.

Scion’un verilerine göre, Burry 1 milyon Nvidia hissesi için yaklaşık 187 milyon dolar, 5 milyon Palantir hissesi için ise 912 milyon dolar tutarında opsiyon aldı.

"BAZEN EN İYİ HAMLE HİÇ OYNAMAMAKTIR"

Yatırımcı, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Bazen balonlar görürsünüz, bazen de onlara karşı hamle yaparınız. Ancak bazen en iyi hamle hiç oynamamaktır" ifadelerini kullandı.

HİSSELERDE SERT DÜŞÜŞ: WALL STREET'TE SATIŞ BASKISI

Burry’nin açıklamaları ve artan "AI balonu" endişeleri, Wall Street’te satış baskısı oluşturdu. Nvidia hisseleri yüzde 4 düşerek 198,69 dolar, Palantir hisseleri ise yüzde 8 değer kaybederek 190,70 dolar seviyesinde kapandı.

ABD’deki VIX volatilite endeksi (piyasalardaki korkunun derecesini ölçen endeks) son iki haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

New York’ta borsa açılış zili çalmadan önce piyasaların son durumu şöyleydi:

S&P 500 vadeli işlemleri bu sabah yüzde 0,15 düşüşteydi. Önceki seans yüzde 1,17 düşüşle kapanmıştı.

STOXX Europe 600 erken işlemlerde yüzde 0,46 geriledi.

Birleşik Krallık FTSE 100 endeksi erken işlemlerde yatay seyretti.

Japonya Nikkei 225 endeksi %2,5 değer kaybetti.

Çin CSI 300 endeksi yüzde 0,19 yükseldi.

Güney Kore KOSPI endeksi yüzde 2,85 düştü.

Hindistan NIFTY 50 endeksi bugün kapalıydı.

Bitcoin 101 bin dolar seviyesinde, düşüşteydi.

"BURRY'NİN POZİSYONUNU DELİLİK"

Palantir CEO’su Alex Karp, Burry’nin pozisyonunu "delilik" olarak nitelendirdi. Karp, "Kısa pozisyon aldığı iki şirket şu anda en fazla para kazanan firmalar. AI’a karşı pozisyon almak akılalmaz" dedi.