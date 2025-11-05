Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Teknoloji > Nvidia'dan Çin'e 'çip ihracatı' sınırlaması! En gelişmişleri satılmayacak

Nvidia'dan Çin'e 'çip ihracatı' sınırlaması! En gelişmişleri satılmayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beyaz Saray, Nvidia'nın en gelişmiş çipini Çin'e satamayacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Nvidia tarafından üretilen en gelişmiş çiplerin ABD dışındaki diğer ülkelerden uzak tutulacağını ifade etmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Nvidia'nın "Blackwell" olarak bilinen en gelişmiş yapay zeka çipini Çin'e satamayacağını söyledi.

Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, Nvidia'nın en gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin'e satışının bir müzakere konusu olup olmadığına dair soruyu cevapladı.

Nvidia'dan Çin'e 'çip ihracatı' sınırlaması! En gelişmişleri satılmayacak - 1. Resim

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konudaki tutumunda çok açık olduğunu aktaran Leavitt, "Trump, bu soruyu doğrudan cevapladı. En gelişmiş çipler olan Blackwell çipleri, şu anda Çin'e satmak istediğimiz bir ürün değil." dedi.

Nvidia'dan Çin'e 'çip ihracatı' sınırlaması! En gelişmişleri satılmayacak - 2. Resim

TRUMP KISITLAMAYI DUYURMUŞTU 

Trump, hafta sonu, Nvidia tarafından üretilen en gelişmiş çiplerin ABD şirketlerine ayrılacağını, Çin ve diğer ülkelerden uzak tutulacağını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

