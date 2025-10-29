ABD endeksleri üst üste rekor kırıyor! Avrupa'da rekor, Asya'da gerileme

Wall Street endeksleri, salı günü yeniden rekor seviyelere yükseldi. Nvidia hisselerindeki artış, ticaret gerilimlerinin azalması ve merkez bankasının piyasa dostu politikalarıyla birleşince yatırımcıların iyimserliğini artırdı.

Analist Patrick O’Hare, "Dün ulaşılan rekor seviyeler piyasaya yetmedi. Yatırımcılar bu sabah da alım yapmaya devam ediyor" dedi.

O’Hare, olumlu bilanço sonuçları, faiz indirimi beklentileri, birleşme ve satın alma haberleri ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Asya turuna ilişkin iyimserliğin piyasayı desteklediğini vurguladı.

WALL STREET REKOR SEVİYELERDE: NVİDİA HİSSELERİ YÜKSELİŞİYLE YATIRIMCILARI COŞTURDU

ABD’deki üç büyük endeks (Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq) üst üste üçüncü seansta rekor kırarken, yapay zeka devi Nvidia hisseleri de yüzde 5 yükseldi. Şirket, yeni girişimlerini duyurdu ve CEO Jensen Huang Washington’daki bir etkinlikte sahne aldı.

Avrupa’da Londra FTSE 100 endeksi rekor kırarken, Frankfurt ve Paris borsaları geriledi. Asya piyasalarında ise karışık bir seyir izlendi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü yapacağı toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasını büyük ölçüde fiyatlarken, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarına odaklandı.

Trump’ın perşembe günü Güney Kore’de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi bekleniyor. Trump’ın olumlu mesajları, iki ülke arasındaki ticaret geriliminin azalacağı beklentisini güçlendirdi.

Tokyo’da Trump, Japonya’nın yeni başbakanı Sanae Takaichi ile görüştü. Taraflar, "altın çağ" olarak tanımlanan bir iş birliği dönemi sözü verdi ve kritik madenler konusunda anlaşma imzaladı. Japonya borsası Nikkei 225, pazartesi günü 50 bin puanı aşarak tarihi zirveye ulaşmasının ardından salı günü yüzde 0,6 geriledi.

AMAZON, İŞTEN ÇIKARMALARA RAĞMEN YATIRIMCILARI RAHATLATIYOR

Nokia hisseleri, Nvidia’nın şirkete 1 milyar dolar karşılığında yüzde 2,9 hisse alacağını açıklamasının ardından yüzde 21’in üzerinde yükseldi. Nvidia ayrıca Uber ile 2027’de 100 bin robotaksi devreye sokmak için iş birliği yaptığını duyurdu.

Amazon hisseleri, 14 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamasına rağmen yüzde 1 değer kazandı. Şirket, bu adımla operasyonlarını sadeleştirirken yapay zekâ yatırımlarını artırmayı hedefliyor.

Kargo devi UPS, üçüncü çeyrek kazançlarının beklentileri aşmasının ardından yüzde 8 yükseldi. Şirket son bir yılda 48 bin çalışanını işten çıkardığını açıkladı.

HSBC, beklenenden iyi gelen kâr sonuçları sonrası Londra ve Hong Kong’da yükselirken, İsviçreli ilaç devi Novartis, ABD’deki jenerik ilaç baskısı nedeniyle yüzde 4’ten fazla değer kaybetti.

Piyasa kapanış rakamları (TSİ 23.20 civarı):