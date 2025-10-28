Bir zamanların en popüler telefon markasıydı! Nvidia'dan satın alım geldi, hisseler fırladı

ABD’li çip devi Nvidia, Finlandiyalı telekomünikasyon ekipman üreticisi Nokia’nın yüzde 2,9 hissesini 1 milyar dolar karşılığında satın alacağını açıkladı. Nokia’nın salı günü (28.10.2025) yaptığı açıklama sonrasında şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 20 değer kazandı. Nokia hisselerindeki yüzde 20'lik yükseliş (Tradingview)

Bu yatırım, iki şirket arasında daha önce duyurulan stratejik ortaklığın bir parçası. Ortaklık kapsamında Nokia, 5G ve 6G mobil iletişim teknolojilerini Nvidia çipleriyle geliştirmeyi hedefliyor.

NOKİA HİSSELERİ YÜZDE 19'DAN FAZLA ARTIŞLA 7,53 EUROYA YÜKSELDİ

Nokia’dan yapılan açıklamada, "Nokia ve Nvidia, yapay zekâ tabanlı ağ çözümleri üzerinde iş birliği yapma ve Nokia’nın veri merkezi anahtarlama ile optik teknolojilerini Nvidia’nın gelecekteki yapay zeka altyapısına entegre etme olanaklarını araştırma konusunda anlaşmaya vardı" denildi.

Açıklamaya göre Nokia, 166 milyondan fazla yeni hisse ihraç edecek ve Nvidia, bu hisseler için hisse başına 6,01 dolar ödeyecek.

Ortaklık kapsamında Nokia, "veri merkezleriyle uyumlu ağ çözümleriyle yapay zekâ ve bulut pazarındaki varlığını artırmayı" planlıyor.

Haberin ardından Nokia hisseleri yüzde 19’dan fazla artışla 7,53 euroya yükseldi.

Üç yıl öncesine kadar genel kamuoyu tarafından çok az tanınan Nvidia, bugün grafik işlemcisi (GPU) satışlarındaki büyük artış sayesinde dünyanın en yüksek gelirine sahip teknoloji şirketi konumuna geldi. GPU’lar, ChatGPT ve benzeri yapay zekâ sistemlerinin temelini oluşturan işlemciler olarak biliniyor.