Bolu'da sigara içen de izmarit atan da yandı! Rekor ceza yolda
Bolu’da çocuk parklarında sigara dumanı tarih oluyor. Tanju Özcan, park alanlarında sigara içilmesinin tamamen yasaklanması ve yere izmarit ve çöp atanlara 152 bin liraya kadar cezalar kesilmesi için düğmeye bastı. Yeni düzenleme, kurallara uymayan belediye personeline de "bir maaş kesinti" cezasını gündeme getirdi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi'nde çevre ve hava kirliliği ile ilgili önemli düzenlemeleri gündeme getirdi.
Bolu Belediye Meclisi'nin kasım ayı birinci oturumunda bütçe komisyonunda görüşülmesi için Başkan Özcan, parklarda sigara içilmesi yasaklanması önergesini meclise sundu.
İZMARİT VE ÇÖP ATAN YANDI
Özcan, yasağa uymayanlara en üst sınırdan ceza kesilmesi ve çevreyi kirletenlerin belediye personeli olması durumunda, bir aylık maaş kesinti cezası uygulanması istedi.
Öte yandan geçtiğimiz meclis toplantısında ise oy birliği ile kabul edilen para cezası uygulamaya koyuldu. Meclis kararına göre yere izmarit ve çöp atana 152 bin 895 liraya kadar ceza uygulanabilecek.
BELEDİYE PERSONELİNE DE CEZA VAR
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Çocuk parklarının bulunduğu alanlarda sigara içmeyi tamamen yasaklayalım diyoruz. Bununla ilgili kanunun verdiği en üst sınırdan zabıtanın ceza yazması önerisini getiriyoruz. Eğer 'kendinizden başlayın' diyenlere karşı da, parklarda veya sokakta yere izmarit atan belediye personeline bir maaş kesinti yapmayı önerge olarak sunuyoruz" dedi.