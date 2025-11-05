Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bolu'da sigara içen de izmarit atan da yandı! Rekor ceza yolda

Bolu'da sigara içen de izmarit atan da yandı! Rekor ceza yolda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bolu&#039;da sigara içen de izmarit atan da yandı! Rekor ceza yolda
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu’da çocuk parklarında sigara dumanı tarih oluyor. Tanju Özcan, park alanlarında sigara içilmesinin tamamen yasaklanması ve yere izmarit ve çöp atanlara 152 bin liraya kadar cezalar kesilmesi için düğmeye bastı. Yeni düzenleme, kurallara uymayan belediye personeline de "bir maaş kesinti" cezasını gündeme getirdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi'nde çevre ve hava kirliliği ile ilgili önemli düzenlemeleri gündeme getirdi. 

Bolu Belediye Meclisi'nin kasım ayı birinci oturumunda bütçe komisyonunda görüşülmesi için Başkan Özcan, parklarda sigara içilmesi yasaklanması önergesini meclise sundu.

İZMARİT VE ÇÖP ATAN YANDI

Özcan, yasağa uymayanlara en üst sınırdan ceza kesilmesi ve çevreyi kirletenlerin belediye personeli olması durumunda, bir aylık maaş kesinti cezası uygulanması istedi.

Öte yandan geçtiğimiz meclis toplantısında ise oy birliği ile kabul edilen para cezası uygulamaya koyuldu. Meclis kararına göre yere izmarit ve çöp atana 152 bin 895 liraya kadar ceza uygulanabilecek.

Bolu'da sigara içen de izmarit atan da yandı! Rekor ceza yolda - 1. Resim

BELEDİYE PERSONELİNE DE CEZA VAR

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Çocuk parklarının bulunduğu alanlarda sigara içmeyi tamamen yasaklayalım diyoruz. Bununla ilgili kanunun verdiği en üst sınırdan zabıtanın ceza yazması önerisini getiriyoruz. Eğer 'kendinizden başlayın' diyenlere karşı da, parklarda veya sokakta yere izmarit atan belediye personeline bir maaş kesinti yapmayı önerge olarak sunuyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2008 krizini önceden bilmişti, yeni hamlesi piyasaları sarstı! "Bazen en iyi hamle..."Pakistan'da yolcu otobüsü ile LPG yüklü tanker kaza yaptı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Parti'nin acı günü! Yusuf Sezai Sevil kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - GündemAK Parti'nin acı günü! Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiYarın yapılacaktı... 'Terörsüz Türkiye' komisyon toplantısı ertelendi - Gündem'Terörsüz Türkiye' komisyon toplantısı ertelendi'Çelik Kubbe'nin yeni kalkanı! HİSAR-D RF hedefini tam isabetle vurdu - Gündem'Çelik Kubbe'nin yeni kalkanı!En çok altın alan iller belli oldu: Zirvede İstanbul değil, bambaşka bir şehir var! - GündemZirvede İstanbul değil, bambaşka bir şehir var!Ordu Fatsa'da taş ocağı şantiyesinde göçük! Enkaz altında kalanlar var - GündemTaş ocağında göçük! 2 kişi enkaz altındaÇocuğu takip ettiği iddiasıyla gözaltına alındı! Gerçek bambaşka çıktı - GündemÇocuğu takip ettiği iddiasıyla gözaltına alındı! Gerçek bambaşka çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...