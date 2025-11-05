Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Polonya'dan 'Zielinska' olarak geldi, 'Ayşe olarak dönecek'! Tatil için gelmişti, Müslüman oldu

Polonya'dan 'Zielinska' olarak geldi, 'Ayşe olarak dönecek'! Tatil için gelmişti, Müslüman oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Polonya&#039;dan &#039;Zielinska&#039; olarak geldi, &#039;Ayşe olarak dönecek&#039;! Tatil için gelmişti, Müslüman oldu
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'nın Serik ilçesinde iç ısıtan bir hadise meydana geldi. Belek'te tatil yapan Polonyalı gazeteci Alexandra Zielinska, Müslüman yaşayış tarzından etkilenerek İslam dinini araştırdı ve Müslüman olmaya karar verdi. Kelime-i Şehadet ile Müslüman olan Zielinska, "Ayşe" ismini aldı.

Antalya'nın Belek Turizm bölgesinde bir otelde tatil yapan ve Müslüman yaşayış tarzından etkilenerek İslam dinini araştıran ve Müslüman olmaya karar veren Polonyalı gazeteci Alexandra Zielinska, Serik İlçe Müftülüğüne başvurdu.

Polonya'dan 'Zielinska' olarak geldi, 'Ayşe olarak dönecek'! Tatil için gelmişti, Müslüman oldu - 1. Resim

ZIELINSKA, 'AYŞE' OLDU: İSLAM'I SEÇTİ

İlçe Müftüsü İbrahim Köksal'ın rehberliğinde gerçekleştirilen ihtida merasiminde Zielinska, iman esasları ve İslam'ın temel prensipleri hakkında bilgilendirildi. Daha sonra getirdiği Kelime-i Şehadet ile Müslüman olan Zielinska, "Ayşe" ismini aldı.

Müftü Köksal, Zielinska'yı tebrik ederek, "İslam, barış, kardeşlik ve merhamet dinidir. Rabbimiz, kardeşimizi bu yüce dine yönlendirdiği için hamd ederiz. Yeni hayatında kendisine huzur, mutluluk ve istikamet diliyoruz." dedi

Program sonunda İlçe Müftülüğü tarafından Alexandra Zielinska'ya Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından oluşan Kur'an-ı Kerim ve hediye seti takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ahmet Özer hakkında yeni karar! 'Rüşvet almak' ile suçlanıyordu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Meteoroloji uyarısını yaptı, yağış dalgası geliyor! İstanbul dahil 19 ilde şemsiyeler açılacak - Yaşamİstanbul ve 18 ilde sağanak alarmı!İstanbul trafiğini sağanak kilitledi! Yağış ile birlikte yoğunluk yüzde 90'a çıktı - YaşamYağış ile birlikte yoğunluk yüzde 90'a çıktıHamside rekor bolluk: Tezgahta 50 TL’den taze taze satılıyor - YaşamHamside rekor bolluk: Tezgahta 50 TL’den taze taze satılıyorAyakkabıcılık mesleğinin duayeni! Trabzon'un son ustalarından Mustafa Sandıkçı 60 yılı geride bıraktı - Yaşam60 yılı geride bırakan usta: Yüz sene da daha ömrüm olsa aynı işi yaparım“Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun” afişleri ortalığı karıştırdı! Gören dönüp bir daha baktı - Yaşam“Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun” afişleri ortalığı karıştırdı! Gören dönüp bir daha baktıTürkiye'nin en ilginç ormanı: Asırlardır balta girmiyor, kuruyan ağaçlar bile ormanda bırakılıyor - YaşamTürkiye'nin en ilginç ormanı: Asırlardır balta girmedi
Sonraki Haber Yükleniyor...