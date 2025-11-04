Romanyalı kadın, Konya'da Müslüman olup Zehra ismini aldı
Konya'nın Güneysınır ilçesinde yaşayan Romanyalı Cornalla Kurşun, İlçe Müftülüğünde düzenlenen törenle Müslüman oldu. Kelime-i Şehadet getiren kadın, "Zehra" adını aldı.
Konya'nın Güneysınır ilçesinde yaşayan Romanyalı Cornalla Kurşun, düzenlenen "ihtida" töreniyle Müslüman oldu.
İlçe Müftüsü Ramazan Demirci, müftülükte düzenlenen törende, Kurşun'u İslam dininin inanç esasları ve ibadet konusunda bilgilendirdi.
Kelime-i Şehadet getiren kadın, "Zehra" ismini aldı. Kurşun'a Kur'an-ı Kerim ve İhtida Belgesi verildi.
