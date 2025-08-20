Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Polonyalı genç kadın Adana'da Müslüman oldu

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'da eğitim için bulunan Polonya vatandaşı Martyna Kaminska, Fas ve Moritanya seyahatlerinde İslam'dan etkilenerek araştırmalara başladı. Kaminska, Adana'da tanıştığı Mısırlı eşiyle evlendikten sonra Müslüman olmaya karar verdi. Adana İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın rehberliğinde kelimeişehadet getiren Kaminska, Müslüman oldu.

Adana'da yaşayan Polonya vatandaşı Martyna Kaminska, İl Müftülüğü'nde yapılan merasimle Müslüman oldu.

Adana'da yaşayan Polonya vatandaşı Martyna Kaminska, gezmek için gittiği Fas ve Moritanya'daki Müslümanlardan etkilenerek İslam dinini araştırmaya başladı.

Polonyalı genç kadın Adana'da Müslüman oldu - 1. Resim

MÜSLÜMAN OLMAYA KARAR VERDİ

Erasmus+ Programı kapsamında eğitim için Adana'ya gelen Kaminska, bir süre sonra tanıştığı Mısırlı Muhammed Hüseyin ile evlendi. Müslüman olmaya karar veren ve İl Müftülüğüne başvuran Kaminska için ihtida merasimi düzenlendi.

Polonyalı genç kadın Adana'da Müslüman oldu - 2. Resim

ADANA'DA MÜSLÜMAN OLDU

İl Müftüsü Mehmet Taşcı rehberliğinde Kaminska, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu. Kaminska'ya ihtida belgesi verildi, Kur'an-ı Kerim'in İngilizce meali hediye edildi.

Polonyalı genç kadın Adana'da Müslüman oldu - 3. Resim

