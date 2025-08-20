Polonyalı genç kadın Adana'da Müslüman oldu

Adana'da yaşayan Polonya vatandaşı Martyna Kaminska, İl Müftülüğü'nde yapılan merasimle Müslüman oldu.

Adana'da yaşayan Polonya vatandaşı Martyna Kaminska, gezmek için gittiği Fas ve Moritanya'daki Müslümanlardan etkilenerek İslam dinini araştırmaya başladı.

MÜSLÜMAN OLMAYA KARAR VERDİ

Erasmus+ Programı kapsamında eğitim için Adana'ya gelen Kaminska, bir süre sonra tanıştığı Mısırlı Muhammed Hüseyin ile evlendi. Müslüman olmaya karar veren ve İl Müftülüğüne başvuran Kaminska için ihtida merasimi düzenlendi.

ADANA'DA MÜSLÜMAN OLDU

İl Müftüsü Mehmet Taşcı rehberliğinde Kaminska, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu. Kaminska'ya ihtida belgesi verildi, Kur'an-ı Kerim'in İngilizce meali hediye edildi.