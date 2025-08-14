Kıtalar aşarak geldi, İslamiyeti seçti! ABD'li King Müslüman oldu
Amerikan vatandaşı olan Emily King, Erzincan’da düzenlenen törende kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.
Erzincan İl Müftülüğüne bağlı Hafız Mehmet Aydın Camii'nde ihtida töreni gerçekleştirildi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu İslam'ın iman esasları ve temel prensipleri ile ilgili bir konuşma yaptı.
KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİ
Konuşmanın ardından Amerika vatandaşı Emily King isimli kadın Kelime-i şehâdet getirerek Müslüman oldu.
Hafız Mehmet Aydın Camii'nde gerçekleştirilen ihtida töreninde Emily King’in eşi de kendisine refakat etti.
