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Norveç vatandaşları, Konya'da Müslüman oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Norveç vatandaşları, Konya&#039;da Müslüman oldu
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'nın Beyşehir ilçesine akraba ziyareti için gelen Norveçli Roy Terie Solheim ve Isabella Esmeralda Gerd Vergara Conception, İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreni ile Müslüman oldu.

Konya'da, Beyşehir İlçe Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida merasiminde Norveç'te yaşayan Roy Terie Solheim ile Isabella Esmeralda Gerd Vergara Conception şehadet getirerek Müslüman oldu.

Norveç vatandaşları, Konya'da Müslüman oldu - 1. Resim

MEHMET VE ESMERALDA İSMİNİ ALDILAR

Akrabalarını ziyaret etmek amacıyla geldikleri Beyşehir'de Müslüman olmaya karar veren Norveç vatandaşlarından Roy Terie Solheim "Mehmet", İsabella Esmeralda Gerd Vergara Conception ise "Esmeralda" ismini aldı.

Norveç vatandaşları, Konya'da Müslüman oldu - 2. Resim

İlçe Müftüsü Enes Aktaş, iman ve İslam'ın şartları, temel ibadetler ve dini sorumluluklar hakkında bilgilendirdiği Mehmet ve Esmeralda'ya ihtida belgelerini ile Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye etti. Program, dualarla son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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