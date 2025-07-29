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Çekya vatandaşı Batman'da Müslüman oldu, ismini "Sima" olarak değiştirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Çekya vatandaşı Batman&#039;da Müslüman oldu, ismini &quot;Sima&quot; olarak değiştirdi
İslam, Müslümanlık, Batman, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Batman'da Çekya vatandaşı Simona Klikova, Müslüman olmak için İl Müftülüğüne başvurdu. İl Müftüsü Ahmet Durmuş’un bilgilendirmesinin ardından kelime-i şehadet getirerek İslamiyet'i seçen Klikova, adını "Sima" olarak değiştirdi. Klikova’ya ihtida belgesi ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

Batman'da Çekya vatandaşı Simona Klikova, Müslüman olmak için Batman İl Müftülüğüne başvurdu.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde İl Müftüsü Ahmet Durmuş, Klikova'ya İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları hakkında bilgi verdi.

Çekya vatandaşı Batman'da Müslüman oldu, ismini

İSMİNİ "SİMA" OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Daha sonra kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Klikova, "Sima" ismini aldı. Klikova'ya "İhtida Belgesi" ile Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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