Çekya vatandaşı Batman'da Müslüman oldu, ismini "Sima" olarak değiştirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı 29 Temmuz 2025 17:22 - Güncelleme: 29 Temmuz 2025 17:24 - Güncelleme:

İslam, Müslümanlık, Batman, Haber

Batman'da Çekya vatandaşı Simona Klikova, Müslüman olmak için İl Müftülüğüne başvurdu. İl Müftüsü Ahmet Durmuş’un bilgilendirmesinin ardından kelime-i şehadet getirerek İslamiyet'i seçen Klikova, adını "Sima" olarak değiştirdi. Klikova’ya ihtida belgesi ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

Batman'da Çekya vatandaşı Simona Klikova, Müslüman olmak için Batman İl Müftülüğüne başvurdu. Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde İl Müftüsü Ahmet Durmuş, Klikova'ya İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları hakkında bilgi verdi. İSMİNİ "SİMA" OLARAK DEĞİŞTİRDİ Daha sonra kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Klikova, "Sima" ismini aldı. Klikova'ya "İhtida Belgesi" ile Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından Kur'an-ı Kerim hediye edildi. İlgili Haber Rus profesör ve yazar eşi Aydın'da Müslüman oldu

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir