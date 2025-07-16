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Bingöl'de Müslüman oldu, ismini "Hatice" olarak değiştirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bingöl&#039;de Müslüman oldu, ismini &quot;Hatice&quot; olarak değiştirdi
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Almanya'da yaşayan Bulgar asıllı Gergana Schirmer, nişanlısının ailesini ziyarete geldiği Bingöl'de ihtida töreniyle Müslüman oldu. Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Gergana Schirmer, ismini de "Hatice" olarak değiştirdi.

Almanya'da yaşayan Bulgar asıllı Gergana Schirmer, Almanya'da İslam'ı araştırdıktan sonra Müslüman olmaya karar verdi.

Schirmer, bu kararının ardından nişanlısının Bingöl'deki ailesinin yanına geldi ve ardından Bingöl İl Müftülüğünü ziyaret etti.

Bingöl'de Müslüman oldu, ismini

İSMİNİ "HATİCE" OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Bingöl İl Müftüsü Orhan İmamoğlu ve şahitler huzurunda gerçekleştirilen ihtida töreninde, Schirmer kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Gergana Schirmer, ismini de "Hatice" olarak değiştirdi. İmamoğlu, İslam'ı seçerek yeni bir hayata adım attığı için Hatice'yi tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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