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Rus profesör ve yazar eşi Aydın'da Müslüman oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rus profesör ve yazar eşi Aydın&#039;da Müslüman oldu
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aydın'da, Rus ressam Prof. Dr. Viledaımır Eroshkın ve eşi yazar Valentına Eroshkın, İslamiyet'i seçerek Müslüman oldu. İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninde kelimeişehadet getiren çifte Kur'an-ı Kerim ve Rusça dini eserler hediye edildi. Çiftin, kızlarını ziyarete geldikleri sırada İslam'ı araştırarak bu kararı verdikleri öğrenildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Rusya vatandaşı ressam ve grafik tasarımcısı Prof. Dr. Viledaımır Eroshkın ve eşi yazar filolog Valentına Eroshkın'a İslamiyet'i seçti.

İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde, müftü Hasan Güneş tarafından Eroshkın çiftine İslam dini hakkında temel bilgiler verildi.

Rus profesör ve yazar eşi Aydın'da Müslüman oldu - 1. Resim

Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan çifte, Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığının Rusça eserlerinden oluşan bir kitap seti hediye edildi. Rus Çiftin, Aydın'da yaşayan kızlarını ziyarette İslam dinini araştırıp etkilendikleri öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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