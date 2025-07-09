Rus profesör ve yazar eşi Aydın'da Müslüman oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı 9 Temmuz 2025 22:52 - Güncelleme: 9 Temmuz 2025 23:07 - Güncelleme:

Aydın'da, Rus ressam Prof. Dr. Viledaımır Eroshkın ve eşi yazar Valentına Eroshkın, İslamiyet'i seçerek Müslüman oldu. İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninde kelimeişehadet getiren çifte Kur'an-ı Kerim ve Rusça dini eserler hediye edildi. Çiftin, kızlarını ziyarete geldikleri sırada İslam'ı araştırarak bu kararı verdikleri öğrenildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Rusya vatandaşı ressam ve grafik tasarımcısı Prof. Dr. Viledaımır Eroshkın ve eşi yazar filolog Valentına Eroshkın'a İslamiyet'i seçti. İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde, müftü Hasan Güneş tarafından Eroshkın çiftine İslam dini hakkında temel bilgiler verildi. Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan çifte, Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığının Rusça eserlerinden oluşan bir kitap seti hediye edildi. Rus Çiftin, Aydın'da yaşayan kızlarını ziyarette İslam dinini araştırıp etkilendikleri öğrenildi. İlgili Haber İslam'dan etkilenen Rus kadın Müslüman oldu

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir