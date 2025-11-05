'Ulu Bozkırın Ruhu' sergisi açıldı! On altı Türk ressam Aytmatov’u anlattı

MURAT ÖZTEKİN - Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde açılan sergide, sanatçıların Aytmatov’un eserlerindeki temaları tasvir ettiği 130 tablo yer aldı. Cengiz Aytmatov Enstitüsü tarafından düzenlenen serginin açılışında Aytmatov’un “Cemile” adlı eserinin takdimi de yapıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Cengiz Aytmatov Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. İlyas Topsakal, açılışta yaptığı konuşmada eserlerin farklı ülkelerden getirilerek burada sergilenmesini çok büyük bir iş olarak gördüklerini söyledi. Sergi, 9 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak.