Uzayda mangal! Çinliler tavuk ve et pişirdi

Uzayda mangal! Çinliler tavuk ve et pişirdi

Tiengong Uzay İstasyonu’nda taykonotlar, yörüngede ilk kez tavuk kanadı ve et pişirdi. Yetkililer uzayda yemek çeşitliliğinin 190’ın üzerine çıktığını ifade etti.

Çin Astronot Merkezi, Tiengong Uzay İstasyonu’na gönderilen taykonot ekibinin yörüngede yemek yaptığı görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, Şıncou-20 ve Şıncou-21 uzay mekiklerinin taşıdığı taykonotların istasyona kurulan fırınla yörüngede ilk defa tavuk kanadı ve et pişirdiği anlar yer aldı.

Yetkililer fırının taykonotların yörüngedeki hayat kalitesini artırmak amacıyla geliştirildiğini ve dumansız pişirme özelliği ile uzay istasyonu standartlarına uygun çalıştığını bildirdi.

ARTIK HER ŞEY PİŞİYOR

Yörüngedeki yiyecek çeşitliliğinin 190’ın üstüne çıkarıldığını belirten yetkililer, artık taze sebze, kek ve et gibi ürünlerin de pişirilebildiğini aktardı.

Sosyal medyada da yankı uyandıran görüntüleri izleyen kullanıcılar, “uzay yemeklerindeki bu gelişmenin, ülkenin uzay çalışmalarındaki ilerlemesini yansıttığı” yorumunu yaptı.

