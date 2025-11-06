Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
15 Aralık Dünya Türk Dil Ailesi Günü ilan edildi: Kürşad Zorlu: Dilimiz yaşadıkça biz de varız 

15 Aralık Dünya Türk Dil Ailesi Günü ilan edildi: Kürşad Zorlu: Dilimiz yaşadıkça biz de varız 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Özbekistan’ın Semerkant şehrinde UNESCO 43. Genel Konferansı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 15 Aralık’ın “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” ilan edilmesi önerisine ilişkin karar taslağının görüşülerek onaylanması hakkında düzenlenen etkinlikte konuştu.

Bu tarihî kararla Türk dilinin, farklı coğrafyalarda tüm kollarıyla yaşayan bir dünya dili olduğunun bir kez daha kayıt altına alındığını belirten Zorlu, şunları kaydetti:

Türk dili, bizi biz yapan, birbirimizi hiç tanımasak da aynı duyguda buluşturan ortak bir yürek atışıdır. Bu büyük dil ailesi, bizi birbirimize bağlayan kültürel bir köprü, ortak bir kimliğin sesidir. Türkiye olarak ortak iletişim dili konusundaki tüm çabaların sonuna kadar yanındayız. Ve diyoruz ki; Türk dili yaşadıkça, biz de varız. 15 Aralık, ‘Dünya Türk Dili Ailesi Günü’ ilan edildi.  Bundan sonra her sene 15 Aralık tarihi, ortak iletişim diline ve ortak alfabeye götüren önemli yolculuğun önemli bir kilometre taşı olacak. Pek çok faaliyet gerçekleştirerek Türk haklarının birbirine çok daha yakınlaştırarak Türk dünyasının iş birliğini geleceğe taşıyacak. UNESCO bünyesinde elde edilen bu başarı, esasında tüm Türk devletlerinin dil birliği yolundaki ortak başarısı ve vizyonudur. İnşallah şimdi 15 Aralık gününü, hep birlikte ortak ve uluslararası platformlara taşıma zamanıdır.

