G.Saray’ın genç yıldızı, sarı kırmızılı formayla en verimli sezonunu yaşıyor. Sezon başında NEOM’un astronomik teklifi sonrasında ayrılmayı kafaya koyan Barış Alper kadroya alınmadı, sahaya döndü, geçen yılki performansını geçti…

ALİ NACİ KÜÇÜK - Lider Galatasaray, dördüncü şampiyonluğuna emin adımlarla koşarken Çaykur Rizespor deplasmanında bir gol bir asistle parlayan Barış Alper Yılmaz’ın bu sezonki performansı dikkati çekiyor. Memleketi Rize’de maçın baş kahramanı olan Barış Alper, kafa karışıklığıyla başladığı sezonda performansını neredeyse ikiye katlamış durumda. Galatasaray’daki ilk sezonunda 2023-24’te 37 maçta 6 gol, 6 asistle oynayan millî futbolcu, geçen sezon ise 32 maçta fileleri 12 kere havalandırırken 3 de asist yaparak 15 gole katkıda bulunmuştu.

Barış Alper Yılmaz

SAHAYA ODAKLANINCA…

Sezon başında Suudi Arabistan ekibi NEOM’dan gelen yıllık 10 milyon avroluk teklif sonrasında gitmek isteyen Barış’ı teknik direktör Okan Buruk “Bir yıl daha kal, çok daha iyi teklifler gelecektir” diyerek ikna etmişti. Taraftarın önüne atmamak için iki maçta kadroya alınmayan Barış, bir döndü, pir döndü! Yıldız futbolcu, kendi bölgesine yapılan transferlere aldırmadan takımın vazgeçilmezi olduğunu gösterdi. Barış, bu sezon 18 maçta 6 gol, 8 asistle 14 gole katkı yaparken, geçen sezon 32 maçta yaptığı katkıyı şimdiden yakalamış durumda.

ASİST KRALI

Barış Alper, sekiz asistle ligin asist krallığında ilk sırada yer alıyor. Altı golü bulunan genç yıldızın geçen sezonki 12 golü yakalaması fazlasıyla muhtemel.

