Fatih Tekke’den Fenerbahçe maçı öncesi taraftara mesaj. İstanbul’un üç büyüklerine karşı ilk galibiyetini almanın planlarını yapan Trabzonspor’un hocası “Tribün desteğine çok ihtiyacımız var” dedi.

Karadeniz derbisinde Samsunspor’u deplasmanda 3-0 gibi net bir skorla yenerek büyük moral bulan Trabzonspor, gözünü Fenerbahçe maçına çevirdi. Süper Lig’de geride kalan 21 haftada evinde oynadığı 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen bordo mavililer, bu performansını Fenerbahçe zaferiyle taçlandırmak istiyor. İstanbul’un üç büyük takımına karşı 833 gündür galibiyet elde edemeyen Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke takımının bu iç saha performansına güveniyor.

ZİRVEYE TUTUNURUZ

Şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdürmek niyetinde olduklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, taraftarlara da “Stadı doldurun” mesajı verdi. F.Bahçe maçının önemine değinen Tekke “Yenersek zirve yarışına tutunuruz. Büyük takım refleksini göstermemiz lazım. Evimizde oynayacağımız bir maçta karşımızda kim olursa olsun kazanmalıyız. Böylesine önemli bir maçta tabii ki en büyük itici gücümüz taraftarımız olacak. Stadı dolduracaklarından şüphem yok” diye konuştu.

