CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki protestolara yönelik 'provokatif paylaşım' soruşturması: 3 sanık tahliye edildi

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki protestolara yönelik 'provokatif paylaşım' soruşturması: 3 sanık tahliye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
CHP İstanbul İl Başkanlığı&#039;ndaki protestolara yönelik &#039;provokatif paylaşım&#039; soruşturması: 3 sanık tahliye edildi
CHP, İstanbul, Provokatif Paylaşım, Tahliye, İstanbul İl Başkanlığı, Mahkeme, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki provokatif paylaşımlar nedeniyle yargılanan 3 tutuklu sanık tahliye edildi. Mahkeme, adli kontrollerin kaldırılmasına ve duruşmanın 28 Ocak’a ertelenmesine karar verdi.

İstanbul’da CHP İl Başkanlığı önündeki olaylarla bağlantılı sosyal medyadaki kışkırtıcı paylaşımlara ilişkin dava başladı.

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 3 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Duruşmada savunma yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Bazı tutuksuz sanıklar da haklarında uygulanan adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, delillerin büyük ölçüde toplanması, mevcut delil durumu, kaçma ve delilleri karartma ihtimalinin bulunmadığını değerlendirerek tutuklu sanıklar Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe'nin tahliyelerine karar verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanıklar Alp Budayıcı, Meltem Gökhanoğlu, Doğukan Dalgıç, Emrah Gülsunar, Necati Kuzulu, Yusuf Ziyaeddin, Kemal Doğan ve Refika Ebru Erbaş hakkında uygulanan "imza atma" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar veren mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 28 Ocak'a erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Valiliği, 7-10 Eylül tarihleri arasında Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli'de her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşlerinin ilgili yasalar gereği yasaklandığını bildirmişti.

Bu kararın ardından CHP İstanbul İl Başkanlığının önünde yaşanan olaylarla alakalı sosyal medyada halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif paylaşımlarla kişileri sokağa çıkmaya ve suç işlemeye davet eden hesaplarla ilgili çalışma yapılmıştı.

Yürütülen soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 20 sanığın "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan altışar aydan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

