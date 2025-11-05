Bakan Bolat, Can Holding soruşturmasıyla ilgili iddialara cevap verdi: İnceleme 2023'te başlatıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin ihracat ve KOBİ desteklerindeki son durumu anlattı. Bakan, yatırımların arttığını, esnafın korunması için önemli adımlar atıldığını ve e-ithalat uygulamalarının sıkılaştırıldığını vurguladı.

Bolat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Küresel ticaretteki payı düşen ülkelere bakıldığında Avrupa Birliği, G20, Avro Bölgesi'ne ek olarak Almanya, Belçika, Avustralya, Hollanda, Fransa, Japonya, İngiltere gibi büyük ekonomilerin paylarının da azaldığının bilgisini veren Bolat, şunları kaydetti:

"Biz yüzde 3,3 oranında olan cari işlemler açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payını 2024'te yüzde 0,8'e düşürdük. Bu yıl da yüzde 1,3 civarında gerçekleşecek. Dünyada altın fiyatlarının ons değerinin iki katından fazla yükseldiğini ve binek otomobillerindeki ithalat eğiliminin arttığını hesap ettiğimizde, cari işlemlerde, ithalatta ve diğer kalemlerde ciddi bir artışın olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz."

391,5 MİLYAR DOLAR DÖVİZ ÜLKEYE GELDİ

İhracat sayesinde Türkiye'nin bir yılda toplam 391,5 milyar dolar döviz kazandığını vurgulayan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracat artışlarımız sayesinde döviz ve dış borçlanma ihtiyaçlarımız azalıyor. Ayrıca yatırımlar, üretim, istihdam ve döviz gelirimiz dolayısıyla da milli gelirimiz artıyor. Türkiye'de orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatının toplam imalat sanayi ihracatımız içindeki payını sürekli yükselttik. 2002'de yüzde 30,4 iken geçen yıl yüzde 41,2'ydi. Bu yıl ise yüzde 42,9'a yükseldi."

Bolat, Türkiye'nin tekstil giyimde dünyada 7'nci, Avrupa'da 3'üncü tedarikçi ülke konumunda olduğuna dikkati çekerek, otomotivde de dünyada 12'nci üretici, Avrupa Birliği'nde binek otomobillerinde 4'üncü, ticari otomobillerde 1'inci sırada olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin makine ürünlerinde dünyada ihracatta 25'inci sırada olduğunu aktaran Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayinde dünyada 11'inci sıradayız. Tarım ürünlerinde ihracatımızda 32,6 milyar dolar ihracatla dünyada 21'inci sıradayız. Beyaz eşyada dünyada 5'inci, Avrupa'da 3'üncü sıradayız. Toprak ürünleri, cam, seramik, çimento gibi ürünlerde Avrupa'da 6'ncı, dünyada 10'uncu sıradayız. Fuarcılık hizmetlerinde Avrupa'da 6'ncıyız. Dizi filmlerimiz dünyada günde 800 milyon kişi tarafından izlenmekte ve ülkemize yumuşak güç anlamında, ihracatta ve hava lojistiğinde ciddi destekler sağlamaktadır. Müteahhitlikte dünyada Çin'in ardından 2'nci sıradayız."

"TÜRKİYE TEŞVİKLERİN ÜLKESİ"

Türkiye'deki uluslararası şirket sayısının 2002'ye kadar 5 bin 600 iken günümüzde 87 bine ulaştığını dile getiren Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye yatırım ve üretim yapmak için çok cazip ve ciddi teşvikleri olan bir ülkedir. Öte yandan, elektrikte ve doğalgaz ücretlerinde Avrupa'nın en ucuz maliyetli ve en ucuz tüketicilerine fiyat uygulayan ülkesi Türkiye Cumhuriyeti'dir

"Tekstil ve giyimde yatırımların komşu ülkeye gittiği" yönündeki eleştirileri cevaplayan Bolat, geçen yıl 310 yatırımcının Mısır'a şirket açtığını, bunun 155'inin Suriyeliler olduğunu, bunların da kendi ülkesiyle bağlantı kurmak için gittiklerini söyledi.

Bolat, bu yatırımların toplamının geçen sene 40 milyon dolar olduğunu aktararak, "Hükümet olarak tekstili hiçbir zaman gözden bırakmayız. Biz bir pamuk ülkesiyiz, ihracatı, tekstil ve giyimle öğrendik." dedi.

Bolat, esnaf ve KOBİ'leri korumak için e-ithalat konusunda vergi sınırını 150 dolardan 30 dolara düşürdüklerini, bunun yanı sıra saraciye ürünleri ve oyuncaklar ile sağlığa aykırılık nedeniyle ithalat sınırlaması getirdiklerini hatırlattı.

"1300 ANTREPO VAR"

Bolat, esnafa bu yılın 10 ayında 211 bin 506 kullandırım adedi kapsamında 140 milyar liralık finansman desteği sağlandığını anımsatarak, "Bu yıl Sayın Cumhurbaşkanı'mızın esnaf toplantısında verdiği müjdelerle rakamları daha da iyileştirdik ve krediye başvuruların süresini kısalttık, vadesini 3 yıldan 4 yıla yükselttik, geri ödeme süresini 3 aydan 6 aylık taksitlere yükselttik." diye konuştu.

CAN HOLDİNG SORUŞTURMASI

Bolat, Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma iddialarına da cevap vererek, "O holdingle alakalı incelemeyi 2023 yılında bizim makamımız yaptırdı. Çıkan sonuçla alakalı Vergi Denetim Kuruluna, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve savcılığa bilgi veren benim" ifadelerini kullandı.

Komisyonda, Ticaret Bakanlığının yanı sıra Rekabet Kurumu ile Helal Akreditasyon Kurumunun 2026 yılı bütçeleri kabul edildi.