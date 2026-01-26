Sivas-Kayseri kara yolunda kamyon, otomobil, tır ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Sivas-Kayseri kara yolunun Hanlı köyü yakınlarda meydana geldi. S.K. (47) yönetimindeki 60 ABB 703 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan A.A. (44) idaresindeki 27 BCC 038 plakalı otomobil, devrilen kamyona çarptı.

Kazanın ardından Y.A. (35) yönetimindeki 44 AIE 697 plakalı tır da devrilen kamyon ve otomobile çarparak kazaya karıştı. Arkadan gelen İ.Ç. (58) idaresindeki 60 SE 567 plakalı yolcu otobüsü ise otomobile çarparak durabildi.

8 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Meydana gelen kazada sürücüler S.K., A.A. ve Y.A. ile kamyonda bulunan Ç.K. (15), otomobilde bulunan A.A. (9), E.H. (42), T.S. (12) ve H.S. (22) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

