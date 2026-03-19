Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir günde 25 bin araç giriş yaptı. Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, uygulama noktasında hem ekiplerle hem de vatandaşlarla konuştu.

Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında Torba Kontrol Noktası'nda yapılan denetimlere Kaymakam Ali Sırmalı'nın yanı sıra Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak ile Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek de katıldı.

BROŞÜR DAĞITILDI

Narkotik arama köpeğinin de yer aldığı denetimlerde bilgilendirici broşür dağıtıldı. Bodrum'a giriş yapan sürücülere ve yolculara iyi bayramlar dileklerinde bulunan Kaymakam Sırmalı, sürücülere trafik kurallarına uyma tavsiyesinde bulundu.

Basın mensuplarına da açıklamalarda bulunan Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, "Ramazan Bayramı süresi boyunca Bodrum ilçemizin huzur ve güvenliği için bütün güvenlik güçlerimiz hem güvenlik tedbirlerini hem de trafik tedbirlerini almış bulunmakta. Bu kapsamda Bodrum ilçemizde ekiplerimiz aralıksız olaraktan sahada görevlerine devam edecekler. Emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz 24 saat esaslı olarak çalışmalarına devam edecekler ve ilçemizde yaklaşık 664 personel ve 157 ekibimiz bu bayram süresi boyunca görev alacaklar. Ben bu bayram süresi boyunca fedakarca görev yapacak olan ekiplerimize, çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum, bayramlarını tebrik ediyorum. Tabii ki bayramlar sevincin, mutluluğun, paylaşmanın yoğun yaşandığı özel günler.

Özellikle bu bayram sevincimizi hüzne dönüştürmeyelim. Yolcularımıza, özellikle sürücülerimize onun tavsiyesinde bulunduk. Özellikle aşırı hız yapmasınlar. Dikkat etsinler, trafik kurallarına uysunlar. Yorgun yola çıkmasınlar. Emniyet kemerlerini taksınlar. Bu bayram sevincini doya doya yaşasınlar, sağ salim sevdiklerinin yanına ulaşsınlar" dedi.

BİR GÜNDE 25 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI

Bodrum'da 294 adet otelin şu an itibariyle açık ve hazır olduğunu ifade eden Sırmalı, "İşletmelerimiz bayrama hazırlıklı. Zaten bildiğiniz gibi okulların ara tatiline girdik. Zaten misafirlerimizin bir kısmı gelmişti, bir kısmı da bu arife ile birlikte Bodrum ilçemize gelişler devam etmekte. Hızlı bir araç sirkülasyonu var. Son bir gün içerisinde 25 bin araç Bodrum ilçemize girdi. Biz yaklaşık bu tatilde yaklaşık Bodrum ilçemizde 100 bine yakın misafir bekliyoruz. Otellerimiz hazır, 294 tane otelimiz şu an itibariyle açık durumdalar ve otellerimizde yaklaşık yarıya yakın doluluk kapasitesi var. Bütün misafirlerimizi Bodrum'a bekliyoruz" şeklinde konuştu.

