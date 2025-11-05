Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
17 yaşındaki genç futbolcudan acı haber! Samet Şahin kazada hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Giresun'da acı bir olay yaşandı. 17 yaşındaki amatör futbolcu Samet Şahin, motosikletle virajı alamayarak park halindeki vinç kamyonuna çarptı. Olay yerinden ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şahin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Giresun'da yürek yakan bir olay yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Aksu Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde seyreden Samet Şahin'in (17) kullandığı motosiklet, virajı alamayarak park halindeki vinç kamyonuna çarptı.

HENÜZ 17 YAŞINDAYDI, GENÇ FUTBOLCU SAMET ŞAHİN HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Şahin, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak genç sporcu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Çınarlar Spor Kulübü’nün eski oyuncusu olan Samet Şahin’in Aksu Mahallesi’ndeki ek sahada idman yaptıktan sonra evine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

