Pakistan'da yolcu otobüsü ile LPG yüklü tanker kaza yaptı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yer alan Lasbela bölgesindeki Makran Sahil Otoyolu yakınlarında feci bir kaza meydana geldi.

Yolcu otobüsü ile LPG yüklü tanker çarpıştı.

5 ÖLÜ 4 YARALI

Kaza sonrası tankerde yangın çıkarken, 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya tanker sürücüsünün dikkatsizliğinin neden olduğu üzerinde duruluyor.