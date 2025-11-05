Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Olay yeri Adana: Para istedi diye akrabasını pompalı tüfekle vurdu

Olay yeri Adana: Para istedi diye akrabasını pompalı tüfekle vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Olay yeri Adana: Para istedi diye akrabasını pompalı tüfekle vurdu
Adana, Kafe, Silah, Bomba, Vurgu, Suç, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da bir kafe çalışanı, para isteyen akrabasını pompalı tüfekle bacağından vurdu. Olay sonrası polis şüpheliyi yakalarken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Aynı kafeye bir ay önce de bomba atıldığı öğrenildi.

Adana’nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar’daki bir kafede akşam saatlerinde silah sesleri yükseldi. İddiaya göre, kafe çalışanı Ş.S. (51), yanına gelen akrabası A.K.’nın (41) para istemesi üzerine tartıştı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek Ş.S.’nin A.K.’yı pompalı tüfekle bacağından vurmasıyla sonuçlandı.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus ekipleri kısa süre içinde şüpheli Ş.S.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay yeri Adana: Para istedi diye akrabasını pompalı tüfekle vurdu - 1. Resim

AYNI KAFEDE BOMBA ALARMI VERİLMİŞTİ

Öte yandan, aynı kafeye 5 Ekim’de pimi çekilmemiş bir el bombası atılmış ve olayla ilgili 4 kişi tutuklanmıştı. Yetkililer, yaşanan silahlı kavganın önceki el bombası olayıyla ilgisi olmadığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Karabağ Zaferi Ankara'da kutlandı: 'Türk ve Azerbaycan orduları kader birliği yaptı'
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlundan üç gündür iz yok: Kardeşinden endişe dolu açıklama! - 3. SayfaKastamonu'da korkutan bekleyiş'Kızım gibi görüyordum' sözünün altında akılalmaz olay! İş arkadaşının kız çocuğunu istismara 22 yıl hapis - 3. Sayfa'Kızım gibi görüyordum' sözünün altında akılalmaz olay!Huriye Helvacı ve oğlundan 4 gündür haber yok! Son görüntüleri ortaya çıktı - 3. SayfaHuriye Helvacı ve oğlundan 4 gündür haber yok! Son görüntüleri ortaya çıktıOkul dönüşü feci son! Öğretmenin aracı altında kalan Buğlem’e acı veda - 3. SayfaOkul dönüşü feci son! Öğretmenin aracı altında kalan Buğlem’e acı vedaBursa'da cinayet! Rus kadın 40 yerinden bıçaklandı - 3. SayfaRus kadın 40 yerinden bıçaklandı!İstanbul'da 'huzur' uygulaması: Bir gecede 1036 kişi gözaltına alındı - 3. Sayfaİstanbul'da bir gecede 1036 kişi gözaltına alındı
Sonraki Haber Yükleniyor...