Olay yeri Adana: Para istedi diye akrabasını pompalı tüfekle vurdu

Adana’nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar’daki bir kafede akşam saatlerinde silah sesleri yükseldi. İddiaya göre, kafe çalışanı Ş.S. (51), yanına gelen akrabası A.K.’nın (41) para istemesi üzerine tartıştı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek Ş.S.’nin A.K.’yı pompalı tüfekle bacağından vurmasıyla sonuçlandı.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus ekipleri kısa süre içinde şüpheli Ş.S.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

AYNI KAFEDE BOMBA ALARMI VERİLMİŞTİ

Öte yandan, aynı kafeye 5 Ekim’de pimi çekilmemiş bir el bombası atılmış ve olayla ilgili 4 kişi tutuklanmıştı. Yetkililer, yaşanan silahlı kavganın önceki el bombası olayıyla ilgisi olmadığını açıkladı.