Beşiktaş'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert cevap: Meczup, hadsiz...

Beşiktaş Kulübü, derbinin ardından Rasim Ozan Kütahyalı’nın "Beşiktaş’a kayyum atanmalı" ifadelerine çok sert bir açıklamayla cevap verdi.

Siyah beyazlılar, Rasim Ozan Kütahyalı ve programın yayımlandığı Ekol Sports kanalına çok sert ifadelerle tepki gösterdi.

Kulübün resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Ekol Sports kanalında yayınlanan bir programda, kulübümüz hakkında boyundan büyük sözler söyleme hadsizliğinde bulunan, toplumun sinir uçlarıyla oynamaktan başka bir işe yaramayan Rasim Ozan Kütahyalı ile söz konusu hadsize stüdyosunu açarak saçma sapan fikirlerini ağzından salyalar saçarak anlatma imkânını tanıyan Ekol Sports kanalını şiddetle kınıyoruz."

"HUKUK ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ"

Siyah beyazlılar, hem Kütahyalı’ya hem de programı yayımlayan kanala karşı hukuki adım atılacağını duyurdu:

"Kerameti kendinden menkul ROK ve türevlerine hatırlatmak isteriz ki Beşiktaş ağır taştır. ROK kod adlı meczupla hukuk önünde hesaplaşmak için gerekli girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Rasim Ozan Kütahyalı’nın sözleri, Beşiktaş camiası ve taraftarları arasında tepkiyle karşılandı.