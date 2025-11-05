Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de Tedesco'dan rotasyon sinyali: Bunlar bizim için lüks problemler

Fenerbahçe'de Tedesco'dan rotasyon sinyali: Bunlar bizim için lüks problemler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'e konuk olacakları maç öncesinde açıklamalar yapıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Çekya ekibi Viktoria Plzen'e konuk olacak Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunuyor.

Domenico Tedesco'nun açıklamalarından satır başladı:

"BUNLAR BİZİM İÇİN LÜKS PROBLEMLER"

"Çok önemli bir maça çıkacağız, kazanmak istiyoruz. Zor olacağını biliyoruz. Rakibimiz de birkaç hafta önce teknik direktör değiştirdi. Yeni teknik direktörleri ile 5'te 5 yaptılar ve bu süreçte Roma'yı da yendiler. O maça çok iyi bir hazırlık yapmışlardı. Yüksek enerjili bir takım. Bizim için zor olacak ama tek odağımız kazanmak. Bunun için her şeyi yapmak istiyoruz. 3 puan istiyoruz. 3 puan için her şeyi denemeliyiz. Kimin oynayacağını göreceksiniz. Elimizde opsiyonlar var. Talisca ve En-Nesyri iyi performans gösterdiler. Bunlar bizim için lüks problemler."

"KADRO İSTİKRARININ TAKIMIN BAŞARISINDA ETKİSİ NEDİR?" 

"Tabii ki her takımın belirli istikrarı olması gerekiyor. 5-6 oyuncusunun oynamaya uygun olması gerekiyor. Bu ne demek, cezalar oluyor, bazen taze ayak istiyorsunuz. Mesela bu maçta deplasmanda oynayacağız ve taze kan diyebileceğimiz oyunculara ihtiyacımız olacak, pazar günü de aynı şekilde. İki durumun bir karışımı. Çok net bir 11'imiz yok çünkü çok iyi oyuncularımız var ve rotasyon yapıyoruz. Rotasyon yaptığımızda da kalitemiz düşmüyor."

