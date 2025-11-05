Ticaret savaşında kritik duruşma! Trump’ın tarifeleri için tarihi gün

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın uyguladığı tarifelerin başkanın acil durum yetkilerini aşıp aşmadığına ilişkin davada tarafların savunmalarını dinledi.

Trump yönetimini temsil eden John Sauer, tarifelere itiraz eden şirketlerin avukatı Neal Katyal ve 12 eyaleti temsil eden Oregon Başsavcısı Benjamin Gutman, kısa açıklamalarının ardından Yüksek Mahkeme yargıçlarının sorularını cevapladı. Mahkeme, davaya 80 dakikalık süre ayırmış olmasına rağmen duruşma 2,5 saatten uzun sürdü.

İlk olarak söz alan John Sauer, Trump’ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında uyguladığı tarifelerin, Çin de dahil olmak üzere başlıca ticaret ortaklarıyla trilyonlarca dolarlık anlaşmaların müzakere edilmesine yardımcı olduğunu savundu. Sauer, Trump’ın “vergi koyma” değil, “dış ticareti düzenleme” yetkisini kullandığını belirterek, “Bunlar düzenleyici tarifelerdir. Gelir artırıcı gümrük vergileri değildir, gelir getirmeleri yalnızca bir tesadüftür.” dedi. Ayrıca gümrük vergilerinin ithalatı düzenlemenin temel bir yolu olduğunu ve bu vergilerin yabancı üreticiler ile ithalatçılar tarafından ödendiğini ifade etti.

Tarifelere itiraz eden şirketlerin avukatı Neal Katyal ise, uygulamanın bir vergi türü olduğunu ve Amerikalıların cebinden para çıkmasına yol açtığını söyledi. Katyal, ülke kurucularının vergi koyma yetkisini yalnızca Kongre’ye verdiğini hatırlatarak, Trump’ın Kongre’yi devre dışı bırakarak “ABD tarihinin en büyük vergi artışlarından birini” uyguladığını öne sürdü. IEEPA’nın başkana herhangi bir ülkeden gelen herhangi bir ürüne istediği zamanda gümrük vergisi koyma yetkisi verdiği düşüncesini “mantıksız” olarak nitelendiren Katyal, “Bu davayı hükümet kazanırsa, o yetkiyi bir daha geri alamayız.” ifadesini kullandı.

Eyaletleri temsilen konuşan Oregon Başsavcısı Benjamin Gutman ise, 19. yüzyıldan örnekler vererek başkanın savaş zamanında dahi Kongre’nin onayı olmadan 2. Madde uyarınca tarife uygulama yetkisine sahip olduğuna dair bir dayanak bulunmadığını belirtti.

Trump, ticaret politikasında tarifeleri önemli bir araç olarak kullanıyor. İkinci kez başkanlık koltuğuna oturmasının ardından, IEEPA kapsamında çeşitli gümrük vergilerini yürürlüğe koymuştu. Bu tarifeler, bazı şirketler ve eyaletler tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’ne taşınmıştı.

Mahkeme, 28 Mayıs’ta açıkladığı kararda, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin IEEPA kapsamındaki başkanlık yetkisini aştığına hükmetmişti. ABD yönetimi, kararın “hükümetin diplomasisine zarar verdiği ve başkanlık yetkisine müdahale ettiği” gerekçesiyle temyize gitmişti.

Temyiz Mahkemesi, 29 Ağustos’ta alt mahkemenin kararını büyük ölçüde onayladı ancak tarifelerin derhal iptalini reddederek Trump yönetimine Yüksek Mahkeme’ye başvurma süresi tanıdı. Trump yönetimi de bu karar üzerine tarifelerin yasa dışı olduğuna dair hükme karşı Yüksek Mahkeme’ye hızlı inceleme talebiyle başvurdu.

"ÜLKEMİZ İÇİN ÖLÜM KALIM MESELESİ"

Trump, dün yaptığı açıklamada, "Yarın ABD Yüksek Mahkemesinde görülecek dava, ülkemiz için kelimenin tam anlamıyla ölüm kalım meselesi." ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, ""Zafer kazanırsak, muazzam ama adil finansal ve ulusal güvenliğe kavuşacağız. Zafer kazanamazsak, yıllardır bizden faydalanan diğer ülkelere karşı neredeyse savunmasız kalacağız. Borsamız sürekli rekor seviyelere ulaşıyor ve ülkemiz hiç bu kadar saygı görmemişti. Bunun büyük bir kısmı, gümrük vergileriyle sağlanan ekonomik güvenlik ve bu vergiler sayesinde müzakere ettiğimiz anlaşmalardan kaynaklanıyor." demişti.