Asgari ücrette kritik hesap! İsa Karakaş rakam verdi

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber TV canlı yayınında asgari ücret, emekli maaşları ve olası vergi affı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karakaş, asgari ücretin belirlenmesinde enflasyonun tek ölçüt olmadığını belirterek, işveren kesiminin rekabet gücünün de dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

"ASGARİ ÜCRET ENFLASYONA ENDEKSLİ DEĞİL"

Karakaş, asgari ücretin belirlenmesinde doğrudan enflasyona bağlı bir sistem olmadığını hatırlattı. "Asgari ücret analizi yaparken enflasyona endeksli olmadığını unutmamak lazım. İşveren kesiminin rekabet gücünü göz önünde bulunduruyoruz." diyen Karakaş, döviz kurlarındaki baskının işverenleri zor durumda bıraktığını ifade etti.

"DÖVİZ BASKISI İŞVERENLERİ ZORLUYOR"

Uzman isim, döviz kurlarının baskılanmasının iş dünyasında sıkıntı oluşturduğunu dile getirerek, "Asgari ücret artınca dolar bazında yüksek görünüyor ama satın alma yönünden işe yaramıyor." ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMET İŞSİZLİĞİ ÖNLEME ODAKLI HAREKET EDİYOR"

Karakaş, hükümetin asgari ücret kararını belirlerken istihdamın korunması ve işsizliğin önlenmesi amacıyla hareket ettiğini belirtti. "Hükümetin asgari ücreti çalıştırması söz konusu değil ancak onlar işsizliği önleme açısından önemsiyor." dedi.

"YASAL HESAPLAMAYA GÖRE ASGARİ ÜCRET 40 BİN LİRA OLMALI"

Karakaş, mevcut yasal hesaplamalara göre asgari ücretin çok daha yüksek bir seviyede olması gerektiğini ifade ederek, "Asgari ücret yasaya göre 37 bin lira olması gerekiyor. Şubat ayında bu rakam 40 bin lira olmalı. Ancak işveren maliyeti, rekabet ve ekonomi programı dikkate alındığında artış oranı yüzde 30 civarında olur." dedi.

"27-29 BİN LİRA BANDI GERÇEKÇİ GÖRÜNÜYOR"

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminine atıfta bulunan Karakaş, işverenlerin döviz bazında artan yüküne dikkat çekti. Karakaş, "İşveren tarafında bakılınca döviz bazında 1000 dolar asgari ücret yükü olacak. Hükümet yeni teşviklerle bu maliyeti düşürürse asgari ücret daha da yükselir." diyerek, tahmininin 27 ile 29 bin lira arasında olduğunu söyledi.

"MAAŞ SİSTEMİ GENÇLER İÇİN CAZİP HALE GETİRİLMELİ"

Emeklilik sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karakaş, çalışanların sistemde uzun süre kalmasının teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. "20 yıl çalıştıysanız maaşınız yüzde 40 oranında bağlanıyor. 10 bin lira civarında maaşla gençler sistemde kalır mı?" diye soran Karakaş, çalışılan yıl arttıkça maaşın da yükselmesi gerektiğini vurguladı.

BAĞ-KURLULAR İÇİN YENİ DÖNEM

Karakaş, Bağ-Kur tescil mağdurlarıyla ilgili son yargı kararlarının önemli bir dönüm noktası oluşturduğunu söyleyerek, "Yeni kararla prim yoksa ve ödeme yapılmadıysa geriye dönük Bağ-Kur kaydı verilmiyor. Mahkemeye gidip kazanma dönemi bitti." dedi.

"2026'DA VERGİ AFFI GELEBİLİR"

SSK ve Bağ-Kur affı konusunda muhalefetin kanun teklifi sunduğunu belirten Karakaş, hükümetin bu konuda kapsamlı bir düzenlemeye gidebileceğini ifade etti. Karakaş, "Hükümet bunu bir kerede yapacak. 2026 yılına doğru vergi affı olabilir." diyerek sözlerini tamamladı.