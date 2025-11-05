Faiz indirimi için de kritik… ‘Asgari ücret’ için yeni tahmin!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2026 yılında uygulanacak yeni maaşları belirlemek üzere toplantı maratonu yaklaşıyor. Çeşitli kurumlardan asgari ücret tahminleri de gelmeye devam ediyor.

Piyasalarda son olarak ekim ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından; yıl sonu enflasyon tahminleri ve bu paralelde TCMB’nin faiz kararı ile asgari ücrete yönelik senaryolar, gündemin üst sıralarındaki önemini koruyor.

2025 VE 2026 TÜFE BEKLENTİLERİ

İş Yatırım tarafından yayımlanan raporda, %2,55 olarak gelen ekim ayı enflasyon verisinin beklentiden düşük geldiği hatırlatılarak, "2025 sonu için %32 olan enflasyon tahminimizde değişikliğe gitmiyoruz. Kasım ve Aralık enflasyon tahminlerimiz ise (sırasıyla %1,7 ve %0,9) yeterince iyimser. 2026 sonu için %22,5 enflasyon tahminimizde bir değişiklik yapmadan önce; 7 Kasım Cuma günü Enflasyon Raporu sunumunda çizilen patikayı, uygulanacak yeniden değerleme oranını ve asgari ücret zammını görmek istiyoruz." denildi.

ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ…

İş Yatırım’ın raporunda, mevcut tahminlerinin %18 yeniden değerleme oranı ve %22 asgari ücret zammını varsaydığı ifade edilerek "Enflasyonda aşağı yönlü sürpriz, önümüzdeki faiz kararlarında TCMB’nin elini rahatlatıyor. 11 Aralık Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında da 150 baz puan indirimle, politika faizinin %38 düzeyine çekileceğini tahmin ediyoruz." görüşü dile getirildi.

200 PUAN İNDİRİM GELİR Mİ?

Zayıf gelen İSO İmalat PMI verisi, kasımda PPK toplantısı olmaması ve TCMB’nin genel yaklaşımı dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, "200 baz puanlık faiz indiriminin de ihtimal dışı olmadığını düşünüyoruz. Asgari ücret zammı %25’in altında kalır ve kamunun yönettiği mal ve hizmet fiyatlarına, 2026’da %16 olan hedeflenen enflasyon düzeyinde oran uygulanırsa, 200 baz puan indirim ihtimali de artacaktır." ifadelerine yer verildi.

KASIMDA TÜFE %2’NİN ALTINA…

İş Yatırım Ekonomisti Dağlar Özkan da "Kurdaki artışın yavaşlaması, otomotiv gümrük vergilerindeki değişiklikler, mevsimsellik ve sıkı para/ücret politikalarının gecikmeli etkileriyle, aylık enflasyon kasımda %1,5-%1,8 aralığına, ana eğilim ise %2'nin altına inebilir." paylaşımında bulundu

ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

Asgari ücret 2025 yılı için yüzde 30 oranında artırılarak; brüt 26 bin 5 TL ve net 22 bin 105 TL'ye yükseltilmişti. İş Yatırım tarafından tahmin edilen %22’lik zammın gerçekleşmesi halinde, yeni yılda net asgari ücretin de yaklaşık 26 bin 865 TL’ye çıkması söz konusu olabilecek.