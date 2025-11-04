2026 asgari ücret ne zaman belli olacak?

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde Aralık ayında bir araya gelmesi beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışanın maaşını belirleyecek zam oranını kararlaştıracak.

2026 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantı takvimi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl ilk toplantı 10 Aralık’ta yapılmış, 27 Aralık’ta yeni asgari ücret kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu yıl da ilk toplantının Aralık ayının ikinci haftasında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Komisyon, hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir heyetle karar sürecini yürütecek.

Toplantılar sonucunda belirlenecek yeni asgari ücretin Aralık ayının son haftasında açıklanması öngörülüyor. Resmi duyurunun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yapılması bekleniyor. Net rakam, komisyonun oy çokluğuyla alacağı karar ile kesinleşecek.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2026 asgari ücret için kesinleşmiş bir oran bulunmuyor ancak ekonomik göstergeler ve uzman değerlendirmeleri zam beklentisini şekillendiriyor. Ekonomi çevrelerinde öne çıkan tahmin yüzde 20 seviyesinde zam yapılması yönünde.

Piyasalarda enflasyon verisi, dolar kuru ve alım gücü dikkate alınarak beklentilerin yüzde 25’e kadar yükselebileceği de yorumlanıyor. Asgari ücrette ara zam olup olmayacağına ilişkin bir işaret ise bulunmuyor.