Kasım ayı yaşlı ve engelli maaşları hesaplara yatmaya başladı

Kasım ayı yaşlı ve engelli maaşları hesaplara yatmaya başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kasım ayı yaşlı ve engelli maaşları hesaplara yatmaya başladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kasım ayına yönelik 7,11 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı ve engelli aylıklarıyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı. 

Bakan Göktaş yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini belirterek, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı.

TOPLAM TUTAR 7.11 MİLYAR LİRA

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, “Bu doğrultuda kasım ayı için 3,97 milyar lira yaşlı aylığı, 3,14 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 7,11 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

